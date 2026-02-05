Isis Cuéllar reaparece y se presenta a la CSJ tras orden de captura por caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada de Libertad y Refundación (Libre) , Isis Cuéllar , reapareció y se presentó voluntariamente este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para enfrentar un requerimiento fiscal por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El 2 de febrero, el Ministerio Público (MP) emitió un requerimiento fiscal contra ella y 11 personas más, incluyendo al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.

Al momento de anunciarse el requerimiento, ella se encontraba en el Congreso Nacional (CN), pero luego se marchó de la sesión y no se sabía sobre su paradero.

La mañana de este 5 de febrero se hizo presente a la CSJ para comenzar con su proceso judicial y buscar desvirtuar el delito de fraude por el cual se le acusa.

A la audiencia de declaración de imputado también se presentaron voluntariamente Rosy Yanira Martínez González (exgerente administrativa de Sedesol), Luis Manuel Fernández García (exdirector de Monitoreo), José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar.