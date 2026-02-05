  1. Inicio
Isis Cuéllar reaparece y se presenta a la CSJ tras orden de captura por caso Sedesol

Finalmente, Isis Cuéllar apareció y se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para enfrentar el delito de fraude por el que se le acusa

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 09:00

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, reapareció y se presentó voluntariamente este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para enfrentar un requerimiento fiscal por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El 2 de febrero, el Ministerio Público (MP) emitió un requerimiento fiscal contra ella y 11 personas más, incluyendo al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.

José Carlos Cardona: de comparar a “Mel” con Morazán a decir que él lo inculpó en caso Sedesol

Al momento de anunciarse el requerimiento, ella se encontraba en el Congreso Nacional (CN), pero luego se marchó de la sesión y no se sabía sobre su paradero.

La mañana de este 5 de febrero se hizo presente a la CSJ para comenzar con su proceso judicial y buscar desvirtuar el delito de fraude por el cual se le acusa.

A la audiencia de declaración de imputado también se presentaron voluntariamente Rosy Yanira Martínez González (exgerente administrativa de Sedesol), Luis Manuel Fernández García (exdirector de Monitoreo), José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar.

Los citados llegaron temprano a la audiencia de declaración de imputado.

 (Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO.)

Investigación

Según la Fiscalía, Cardona conformó un comité técnico integrado por funcionarios de Sedesol, mientras que Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria.

Isis Cuéllar utilizó su cargo para gestionar 6.5 millones de lempiras ante el Congreso Nacional, proponiendo que sea Sedesol la unidad ejecutora.

Seleccionó a 67 supuestos beneficiarios de los fondos, pero muchos de ellos en realidad eran empleados públicos, personas con empresas y hasta aspirantes a cargos políticos.

Coordinó a sus asistentes para que estas trasladaran a las personas a las que se les emitían los cheques, estos fueran cambiados y posteriormente el dinero quedaba en manos de Cuéllar, afirma el MP.

Redacción web
