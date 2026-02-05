MP solicita suspensión del cargo como diputada a Isis Cuéllar y detención judicial

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) solicitó al juez natural la suspensión del cargo como diputada para Isis Cuéllar y detención judicial. Durante la audiencia de declaración de imputado, la parte acusatoria hizo la solicitud de manera formal y esta misma petición de detención judicial a Rosy Yanira Martínez González (exgerente administrativa de Sedesol), Luis Manuel Fernández García (exdirector de Monitoreo), José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar.

Tras ello, el equipo de defensa tuvo participación para que el juez deniegue la solicitud de la Fiscalía. La audiencia inició a las 9:00 a.m. en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la congresista aseguró que es inocente del delito de fraude por el cual se le acusa. La línea de investigación en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) establece que la parlamentaria habría actuado con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria.

Defiende su libertad

Cuéllar dijo que “aquí estamos con la frente en alto y todo se va a acreditar mediante la documentación oportuna, cada centavo. No tengo miedo porque no he cometido nada, llegaron todas las ayudas”. “Soy inocente y cada peso fue justificado con su documentación. No tengo ningún temor, acá estoy con la frente en alto y vamos a justificar en qué se utilizó cada peso”, añadió.