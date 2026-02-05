Jorge Cálix: Todos los diputados reelectos de Libre recibieron fondos de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, aseguró que todos los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) que resultaron reelectos recibieron fondos públicos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de otras instituciones del Estado, por lo que demandó una investigación exhaustiva, sin selectividad ni impunidad.

“Todos estos diputados de aquí, todos sin excepción, todos los que repiten de Libertad y Refundación, agarraron dinero de Sedesol, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, de Gobernación y del Congreso”, declaró Cálix, al referirse al manejo de recursos públicos durante el período legislativo anterior.

El parlamentario cuestionó que las investigaciones se concentren únicamente en algunos casos específicos y no incluyan a todos los presuntos involucrados.

Señaló que limitar las acciones judiciales a ciertas personas resulta injusto cuando existen más responsables.

“Que solo vayan a agarrar a unos y no a otros es injusto, cuando hay otros exministros, diputados actuales y exdiputados que también dilapidaron el dinero”, expresó.

Cálix insistió en que la justicia debe aplicarse de manera equitativa.

“Yo lo que espero es que los metan a todos en el mismo costal y que sea justicia”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de respetar los derechos de quienes sean investigados.

“El que no debe, el que es inocente, espero que no se le castigue”, añadió.

No obstante, recalcó que quienes hayan cometido irregularidades deben enfrentar la ley con rigor.

“El que ha cometido una irregularidad debe ser sometido a la justicia y debe ser riguroso e implacable el castigo”, sostuvo.

El jefe de bancada liberal consideró que los elementos revelados por el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, pueden ser utilizados por el Ministerio Público para ampliar las investigaciones y abrir nuevos expedientes.

A su criterio, la información revelada no constituye una novedad. “Eso no es nuevo. ¿Qué de lo que dijo Cardona no lo sabía usted? Todos aquí hemos sabido que en el Congreso, en el período pasado, hubo un derroche de dinero sin precedentes”, manifestó.

Según Cálix, los recursos públicos habrían sido canalizados a través de distintas instituciones estatales.

“El dinero se sacaba a través de Sedesol, de la SIT y de Gobernación”, afirmó, calificando la situación como “terrible”.

En ese sentido, reiteró su respaldo a que se realice una investigación exhaustiva que no se limite únicamente a los señalados actualmente.

“Estoy de acuerdo en que aquí tiene que haber una investigación que abarque no solo a los que están acusados, sino a todos los implicados”, dijo.

Cálix también se refirió a la filtración de un video vinculado al caso, señalando que, aunque no descarta esa posibilidad, el origen del material no es lo fundamental.

“Puede ser que se haya filtrado, no me extrañaría, pero ese no es el problema”, indicó.

Para el parlamentario liberal, el eje central del caso es el uso de fondos públicos. “El punto aquí no es quién filtró el video, el punto es que usaron dinero del pueblo para beneficio personal y para campañas políticas, y ese dinero es del Estado”, enfatizó.

Consultado sobre si existen otras líneas de investigación que podrían involucrar a diputados actuales del Congreso Nacional, Cálix fue categórico.

“Todos. Aquí todos los que están repitiendo están involucrados en actos similares, tal vez no con Sedesol, tal vez con la SIT, tal vez con Gobernación o directamente con el Congreso”, aseguró.

Mencionó que las investigaciones deberían alcanzar a las más altas autoridades legislativas, al considerar que nadie debe quedar al margen del escrutinio. “Todos ellos deben ser investigados, absolutamente todos”, insistió.

En cuanto a las figuras constitucionales, Cálix explicó que el juicio político es un mecanismo válido cuando se han cometido actos al margen de la ley, aun cuando estos no sean recientes.

Aclaró, sin embargo, que su aplicación depende de la voluntad mayoritaria del Congreso Nacional. “El juicio político procederá únicamente cuando haya 86 diputados que quieran que proceda”, puntualizó.

Añadió que, hasta el momento, no existe ninguna solicitud formal de juicio político, aunque recordó que la interpelación es una figura más fácil de activar, ya que requiere menos votos.

Reiteró que su postura no responde a un ánimo de revancha política. “No queremos venganza, pero no queremos impunidad”, afirmó, al tiempo que insistió en que cualquier funcionario que haya usado recursos del Estado de manera irregular debe responder ante la justicia. “El que agarró un peso del Estado, que pague, sea quien sea”, sostuvo.