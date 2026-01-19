  1. Inicio
El Banhprovi desembolsó L10,082.8 millones de enero a diciembre de 2025

La mayoría de estos financiamientos, en específico el 65.3% se destinaron a vivienda y el resto a producción. De L3,074.1 millones fue alza interanual

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) desembolsó un total de 10,082.8 millones de lempiras en 4,879 préstamos de enero a diciembre de 2025.

Al comparar estos resultados con el mismo período de 2024 se reportó un crecimiento de 3,074.1 millones de lempiras, constató EL HERALDO.

En 3,738 créditos concedidos por la institución financiera durante el 2024 sumaron los 7,008.7 millones de lempiras.

El 65.3% de los financiamientos otorgados el pasado año equivalentes a L6,580.8 millones se destinaron a vivienda, mientras que L3,502 millones a producción, es decir el 34.7% restante.

Los desembolsos por género reflejaron que los hombres recibieron más préstamos de vivienda, específicamente el 51.32% y las mujeres el 48.68%.

En el caso de la producción el 78.82% de los empréstitos del Banhprovi se confirieron a personas jurídicas (empresas), un 16.75% para hombres y el 4.43% a féminas.

A 23,357 ascendieron las garantías emitidas por el referido banco estatal en ese período de 12 meses, la mayoría dadas a mujeres.

