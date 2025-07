¿Cuál es el plazo idóneo para crédito de vivienda con fondos Banhprovi?

Tegucigalpa, Honduras .- Los créditos hipotecarios con fondos del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda ( Banhprovi ) se caracterizan por dos aspectos: las tasas de interés más bajas del mercado financiero al oscilar entre 4% y 7% y el plazo de pago más largo hasta de 30 años. No obstante, la mayoría de solicitantes de préstamo no realizan un análisis de las ventajas de esas variables y optan por financiamiento a 20 años plazos.

Agrega que una persona puede obtener un rendimiento entre 7% y 10% anual en concepto de interés si abre una cuenta de ahorro en una institución financiera de Honduras, mayor que la tasa de 4%-7% que pagará por el crédito hipotecario con fondos Banhprovi.

Edwin Araque revela que al consultarles a los solicitantes de crédito por qué no toman el crédito a 20 años y no a 30 responden que quieren salir rápido del préstamo de vivienda. De acuerdo con cálculos del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda, un préstamo de 1.2 millones de lempiras para vivienda social, con una tasa de interés de 4%, a 20 años plazo paga una cuota mensual de L7,272, excluyendo gastos de cierre y seguros, no obstante, si opta por 30 años la mensualidad se reduce a L5,729.

El entrevistado explica que ese diferencial de 1,543 lempiras mensuales puede destinarse a una cuenta de ahorro al optar por el crédito de 30 años y obtener un mayor rendimiento vía tasa de interés.

En el caso de un préstamo para vivienda clase media, que es hasta 4,000,000 lempiras, el Banhprovi ofrece hasta L2.5 millones a una tasa de interés de 7%. Si los 2,500,000 lempiras son contratados a 20 años, la mensualidad es de L19,382 y se reduce a L16,633 si el solicitante opta por el plazo máximo de 30 años.