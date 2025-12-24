“La voluntad del pueblo fue asesinada”: Marlon Ochoa tras declaratoria de Nasry Asfura como presidente

Tegucigalpa, Honduras.- La declaratoria oficial que dio como presidente electo a Nasry Asfura se realizó en ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La declaratoria presidencial fue efectuada por la consejera presidenta Ana Paola Hall, junto a la consejera Cossette López y el consejero suplente Carlos Cardona. Tras conocerse la proclamación, Marlon Ochoa se pronunció a través de su cuenta de X, donde cuestionó la legalidad del proceso y criticó la actuación de las consejeras Hall y López.

"Continuando su tradición de ilegalidades las representantes del bipartidismo, consejeras Ana Paola Hall y Cossette López se han apresurado a imponer desde una embajada, la declaratoria final de elección presidencial sin haber concluido el conteo de votos y sin siquiera haber resuelto las denuncias y demandas de recuento", expresó. En su mensaje, Ochoa también hizo referencia a intereses externos y a la situación política del país. "Claro que entiendo a los Estados Unidos, y las élites aliadas del crimen organizado, quieren un presidente que responda a sus intereses. No importa que surja de un golpe de Estado electoral", señaló.

Agregó que “Honduras solo será libre, soberana e independiente cuando sean los hondureños los dueños de su destino. Pido que conste en el acta de la memoria nacional que hoy 24 de diciembre de 2025, fecha en que celebramos el natalicio del redentor crucificado por el imperio romano, fue el día que en Honduras la voluntad del pueblo fue asesinada y suplantada por la del imperio. ¡No podrán crucificar la verdad!”, escribió. La declaratoria le dio el triunfo a Nasry Asfura fue con una ventaja de 27,026 votos, sobre Salvador Nasralla, obteniendo un total de 1,479,822 votos (40.27%). El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, alcanzó 1,452,796 votos (39.53%), mientras que Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), obtuvo 705,408 votos.