Seis juegos fáciles y económicos para animar tu fiesta navideña

Los vasos musicales adaptan la lógica de las sillas tradicionales. Se colocan vasos en círculo o en línea recta, siempre uno menos que los jugadores. Mientras suena música, los participantes caminan alrededor. Al detenerse el sonido, cada quien toma un vaso. Quien queda sin él sale del juego y se retira un vaso más hasta definir al ganador.