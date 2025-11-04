Banhprovi colocó L19,957.2 millones del fondo con BCH a mayo de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Si bien no fue incorporado como disposición presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, el fondo de inversión entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) sigue vigente.

A mayo pasado este instrumento creado para apoyar a los sectores productivos, incluida la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), el sector vivienda y la producción por medio de la banca de segundo piso de la institución financiera sumó 19,957.2 millones de lempiras de saldo de cartera de crédito, constató EL HERALDO en datos oficiales.

De este monto, el 69.5% equivalente a 13,880 millones de lempiras corresponden al referido fondo, del que L7,592.4 millones se destinaron a vivienda clase media, mientras que a producto financiero sectores prioritarios fueron otorgados L3,179.2 millones.

Un total de 2,708.3 millones de lempiras se dirigieron a vivienda de interés social y las micro y pequeñas empresas (mype) tuvieron 400.1 millones de lempiras de financiamiento.

La cartera de recuperación del Banhprovi se elevó a 6,077.2 millones de lempiras al quinto mes de este año, de los que L4,534 millones provinieron de vivienda de clase media, es decir 74.6%.

Al sumar ambas cuantías se alcanzó los 19,957.2 millones de lempiras.

En los dos últimos presupuestos de la República se incorporó este fondo, autorizando al BCH a constituirlo y que mediante resolución 121-3/2023 fue aprobado por su directorio.