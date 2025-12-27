Edwin Araque: “Banhprovi debe seguir con apoyo a sectores de vivienda y producción”

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) es una de las instituciones públicas con mayor aceptación por las condiciones accesibles de sus productos financieros para los sectores económicos. Su presidente ejecutivo Edwin Araque comparte con EL HERALDO los resultados de su gestión en el cuatrienio 2022-2024, así como los retos para continuar impulsando los sectores de vivienda y producción. ¿Cuáles son los resultados que Banhprovi tuvo bajo su administración? Han sido años de desafíos por la necesidad de reorientar recursos, de fortalecer la sostenibilidad financiera del banco y de responder con eficiencia a los sectores de vivienda y producción; los resultados no solo se reflejan con cifras si no en mantener el enfoque en el desarrollo inclusivo del país. ¿Cuál es uno de sus mayores logros como presidente ejecutivo del banco? La democratización crediticia en beneficio de las familias hondureñas, lo que se logró a través de la reducción histórica de las tasas de interés; para vivienda social la tasa se bajó de 9.7% a 4% y en vivienda clase media de 12% a 7%. En producción la tasa de interés pasó de 8.7% a 4%. Para lograr reducir la tasa de interés fue clave el apoyo de la presidencia de la República, ya que había que ser más accesible el crédito a las familias hondureñas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hay otras medidas que impulsaron la democratización del crédito en Honduras. Sí, las rebajas en las tasas de interés fueron acompañadas con una ampliación estructural de los plazos de financiamiento al pasar de 20 a 30 años para créditos hipotecarios. El objetivo era cuotas más accesibles y sostenibles, lo que permitió a miles de familia cumplir el sueño de tener su propia vivienda. ¿Qué impacto tuvieron esas medidas en la colocación de préstamos en los últimos cuatro años?

Los resultados son halagadores al detallar la dinámica de los desembolsos, en 2022 se desembolsaron 6,136.8 millones de lempiras, en 2023 aumentó a 12,744.5 millones, en 2024 se redujo a 7,003.5 millones y en 2025 cerraremos con 10,030.2 millones. Estos resultados reflejan una recuperación sostenida y un fortalecimiento progresivo de la capacidad de desembolso de Banhprovi. Los resultados de su gestión como presidente ejecutivo de Banhprovi superaron las administraciones anteriores.Claro, en el periodo 2022-2025 los desembolsos sumaron 24,895 millones de lempiras, superando los 12,239 millones de 2018-2021 y los 8,833 millones de 2014-2017. Nosotros tuvimos un crecimiento de 104% respecto al periodo inmediato anterior. Nuestro resultado no es fortuito, responde a una decisión estratégica de colocar la vivienda en el centro de la política pública.