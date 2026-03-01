Jeimmy Núñez, la bella catracha que busca la corona al Miss Teen Universe 2026

Jeimmy Núñez es una joven hondureña que actualmente compite en el certamen internacional Miss Teen Universe 2026, representa oficialmente a Honduras en esta edición del concurso. Conoce más de ella:
Este año el evento se celebra en Managua, Nicaragua, un concurso internacional dirigido a adolescentes de distintos países, enfocado en identificar la belleza, valores, personalidad, talento y potencial de impacto social.
Esta edición 2026 ha reunido a participantes de diversos lugares del mundo, cada una con la misión de mostrar sus capacidades en las diversas pasarelas y actividades del certamen.
Jeimmy fue seleccionada para portar la bandera de Honduras en este evento tras destacarse en las fases previas de selección nacional.
Su participación marca uno de los logros personales más importantes en su carrera hasta ahora.
En las actividades preliminares del concurso, Jeimmy participó en desfiles como el de traje de baño y el de traje típico, donde destacó.
Jeimmy combina su preparación en modelaje con estudios académicos. Es estudiante de Comercio Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Y sí, el encanto de las hondureñas nuevamente vuelve a dejar en alto al país, siendo una de las destacadas del lugar.
La historia de Teen Universe comenzó en Managua, Nicaragua, con la primera edición en 2012, cuando Sasha Kam de Panamá fue coronada como la primera ganadora.
Desde entonces, la plataforma ha evolucionado de forma constante, expandiéndose a diferentes países y conectando culturas a través del certamen, permitiendo que más jovenes resalten su belleza y talento.