Motagua vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- El estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario de un duelo atractivo este domingo, cuando el Motagua reciba al Olancho FC en compromiso correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

El conjunto azul llega con paso firme en la competición, sin conocer la derrota en lo que va del campeonato, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque bajo la dirección técnica del español Javier López.

Los capitalinos ocupan la segunda posición del torneo con 15 puntos, producto de una campaña consistente en las primeras ocho jornadas, lo que los mantiene como uno de los equipos más regulares del certamen.

El Ciclón Azul tiene como objetivo inmediato alcanzar al líder Real España, que también se mantiene invicto y comanda la tabla con 17 unidades tras un sólido arranque.

Por su parte, los Potros llegan ubicados en la quinta posición con nueve puntos, decidido a dar la sorpresa en la capital y recortar distancia frente a uno de los favoritos al título.

El equipo visitante sabe que sumar en Tegucigalpa representaría un golpe de autoridad y un impulso anímico importante en sus aspiraciones de escalar posiciones en la tabla.

Motagua, jugando en casa y con el respaldo de su afición, intentará imponer condiciones desde el primer minuto para mantener su invicto y meter presión directa al liderato.