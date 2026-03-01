Marathón vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde ver el PARTIDO HOY ONLINE y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras .- El Marathón está derrotando 2-1 al Olimpia por la jornada 9 del torneo Clausura en la cancha del estadio Yankel Rosenthal.

2:30 PM - Los jugadores de ambos equipos ya se encuentran en la cancha del estadio Yankel realizando trabajos de calentamiento previo al partido.

2:10 PM - La Furia Verde, barra organizada del equipo Marathón llegando al estadio Yankel Rosenthal en la previa al juego contra Olimpia.

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue para la final del torneo Apertura, donde los de Espinel se impusieron por la mínima ante los 'verdolagas' de Lavallén.

Ahora ambos llegan con mucha presión, los locales de esta tarde de los ocho juegos disputados, tienen cinco empates, dos derrotas y solo han ganado uno.

El Olimpia tampoco tiene mucho que presumir, tres triunfos, dos empates y dos derrotas, ahora busca sumar como visitante.