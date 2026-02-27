Menjívar da detalles de reunión con Francis Hernández, recuerda a Rueda y se refiere a Troglio

Menjívar se ha referido a la reunión que tuvo con el director de selecciones nacionales de Honduras, Francis Hernández, con quien cree que podrían trabajar y que podría aportar mucho al fútbol hondureño.

Tegucigalpa, Honduras .- El portero del Olimpia y quien fuera el encargado de defender a la selección de Honduras en la última eliminatoria, Edrick Menjívar, se ha referido a su futuro de cara al nuevo reto.

"Pueden ser la dos, porque la exigenca que tiene Olimpia... no nos gusta perder dos partidos seguidos, pero es algo normal en el fútbol. Antes que empezara el torneo tuvimos una reunión entre nosotros y sabíamos que la primera vuelta podía ser un poco turblenta por la poca prepración que tuvimos por lo del último torneo.

"Tenemos la necesidad de sacar los tres puntos porque en los dos últimos partidos de Liga no habíamos sumado. Tenemos que sumar jugando de local, sabemos que ganando podemos generar confianza y trabajar mejor".

Además, el portero oriundo de Roatán, también habló del momento que vive el Olimpia que no es bueno, y lo que se le viene ante Marathón.

Sabemos que la preparación te da eso, la tranquilidad de afrontar lo que se viene. Si ves las ligas de Centroamérica, el Alajuela que fue campéon en Costa Rica no ha tenido un buen inicio, el Antigua de Guatemala también. Hasta cierto punto es normal que los dos equipos que terminaron de último no hayan tenido la preparación necesaria, pero tampoco no es una excusa porque qureremos estar en la final siempre".

Clásico ante Marathón

"Un partido difícil, los dos equipos estamos necesitados de ganar, será un bonito partido. Es un equipo que juega en base a la pelota, genera muchas oportunidades de gol. Ayer quedaron con un jugador menos desde el primer minuto, conocemos al profe Pablo (Lavallén), un técnico que le gusta un equipo dinámico, un equipo muy sólido en todas su líneas".

¿Cómo se prepara un partido ante Marathón?

"Esperamos al mismo Marathón del torneo pasado, la idea de juego creo que es la misma. Nos podemos encontrar un equipo más apresurado porque tienen la urgencia de ganar, pero nosotros también tenemos esa urgencia. En definitiva esto se define en mayo, llegar bien en las instancias finales, quedar primero es importante pero no te garantiza el título. Creo que lo más importante ahora es que el equipo se encuentre en lo futbolístico".

¿Volver a la Selcción?

"Tuvimos una reunión con Francis (Hernández), hablamos muchas cosas positivas, nos dimos cada uno nuestro punto de vista, nos entendimos muy bien. Lo que hablamos me lo tengo que quedar para mí. Ojalá que él pueda trabajar con la necesidad que tiene la Selección".

Conclusiones sobre esa plática

"Me gustó mucho el proyecto y la mentalidad que tiene Francis, es alguien que le va a aportar mucho a la Selección para lo que se viene".

¿Cuál sería su aporte en la Selección?

"Tratar de compartir un poco la experiencia en las eliminatorias anteriores. Nosotros la eliminatoria la dejamos en Nicaragua, puede ser un poco de soberbia de creer que ya estábamos en el Mundial cuando no era así. Cuando uno se pone esa camiseta, todos los partidos son importantes y hay que vivirlos con la misma concentración".

Un posible seleccionador europeo para la 'H'

"Puede ser beneficioso. El espejo del fútbol mundial es el europeo. Todo jugador de acá aspira a llegar a Europa. Pero también es importante que el jugador cambie la mentidad y la idea, y que lo transmita al juego. La responsabilidd del jugador de poder asimilarlo en el entrenamiento y en el partido. El entrenador que venga tendrá que hacer ese trabajo".

¿Pedro Troglio era la mejor opción?

"A Pedro le tengo un gran cariño, lo que representa para nosotros... Es un técnico que conoce el fútbol hondureño, podría haber sido una buena opción y seguramente le iría muy bien".

¿Le sigue doliendo no clasificar al Mundial 2026?

"Sigue doliendo. Uno lo piensa y lo vive de esa manera cada vez que vemos a una selección preparándose para el Mundial. Duele. Seguirá doliendo hasta la tumba. Es un dolor que hay que aprender a convivir con ello".

¿El fútbol hondureño es malo o estamos exagerando?

"Al profe Rueda lo mataron injustamente. Es un técnico que en el 2009 le devolvió la alegría a Honduras tras volver a un Mundial. Si ves lo números son positivos, no solo las eliminatorias. Todo lo que generaba. Nosotros solo contra Jamaica y Cuba recibimos gol de local. La eliminatoria la veníamos pasando en primer lugar. Lo más fácil es matar al entrenador. Si hubiésemos ganado en Nicaragua, ¿qué habrían dicho? La crítica tenía que ser tanto para el jugador como para el técnico. Los dos fallamos ante Nicaragua. De los seis equipos del Conmebol que fueron al Mundial, cinco son argentinos. Tampco hay que decir que el europeo es el mejor, hay que hacer un análisis y elegir lo mejor para Honduras, pienso yo".

Eduardo Espinel dijo que en Honduras hay jugadores sumisos

"Hasta cierto punto tiene razón. A veces jugamos contra grandes rivales y a veces nos sentimos inferiores. El fútbol es 11 contra 11. Estábamos viendo el partido de Flamengo ante Lanus, pero los hue*** y mentalidad que le pusieron fueron fundamental para ganar una final en Brasil. Pasa mucho por la mentalidad. Es algo que se tiene que trabajar desde la base. Saber que el hondureño es bueno y tiene cosas muy positivas. Hay que creer en uno".