Selección de Honduras ya tiene nuevo entrenador de cara al Mundial 2030

San Pedro Sula, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras ya tiene definido al nuevo entrenador de la Selección Nacional. El grupo de trabajo que rodea al director deportivo Francis Hernández definió la elección del estratega que asumirá el nuevo proceso de la Bicolor, aunque el nombre se mantiene en estricta confidencialidad mientras se ultiman los detalles contractuales. De acuerdo con la información conocida por Diario El Heraldo, el nuevo seleccionador será un entrenador europeo, una decisión impulsada por Hernández con el objetivo de darle un nuevo enfoque al desarrollo de las selecciones nacionales. La intención es que el técnico implemente una estructura de trabajo integral que abarque todos los niveles, desde selecciones menores hasta la absoluta.

El acuerdo entre las partes quedó prácticamente cerrado esta semana y el contrato ya está elaborado para su envío y posterior firma. La presentación oficial está prevista para realizarse la próxima semana en Tegucigalpa, donde se darán a conocer los detalles del proyecto deportivo que encabezará el nuevo estratega. Desde la llegada de Hernández a la dirección deportiva, diversos nombres fueron vinculados al cargo en diferentes medios de comunicación. Entre los candidatos mencionados figuraron el argentino Pedro Troglio, actual entrenador de Banfield y exdirector técnico de Olimpia, así como el portugués Rui Jorge.

También se manejaron alternativas españolas como Santi Denia y Jesús Casas, técnicos con experiencia en procesos de selecciones nacionales. En las últimas horas tomó fuerza el nombre del español Pablo Amo, aunque diversas fuentes nos confirmaron que no será el elegido. El nombre del nuevo entrenador se mantiene bajo reserva a solicitud del propio Hernández, quien ha manejado el proceso con discreción. La elección responde a un perfil específico que incluye experiencia en formación y desarrollo de futbolistas, además de una visión estructural del trabajo en selecciones. La Federación aprobó un presupuesto cercano a los 75 mil dólares mensuales para cubrir los salarios de todo el cuerpo técnico, cifra que representa un aumento significativo respecto al proceso anterior encabezado por Reinaldo Rueda, cuyo equipo de trabajo percibía alrededor de 45 mil dólares.