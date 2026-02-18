¿Aceptará la oferta? Santi Denia ya fue contactado por Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) sigue en búsqueda del nuevo técnico que guie a la Bicolor en el proceso rumbo al Mundial 2030. Con la llegada al país del nuevo director de selecciones, Francis Hernández, son varios los candidatos que se encuentran en la agenda del español para llegar al banquillo de Honduras. Uno de los nombres que se ha sumado con fuerza a la listas de opciones de la FFH es el del también español Santi Denia, ganador de la medalla de oro con España en los Juegos Olímpicos de París 2024 y mano derecha de Luis de la Fuente en el seleccionado ibérico.

EL HERALDO pudo conocer en exclusiva que la FFH ya estableció los primeros contactos con el entorno del técnico nacido en Albacete, pero que hasta el momento no existe una propuesta formal sobre la mesa para que se haga cargo de la H.

Los candidatos para dirigir a Honduras

Santi Denia es el nombre más nuevo de una lista de entre cuatro y cinco candidatos que tiene la Federación para dirigir a la Selección de Honduras. Entre las diferentes opciones que maneja la FFH se encuentran el español Jesús Casas, quien a sus 52 años se encuentra sin equipo tras haber dirigido a la selección de Irak (que disputará el repechaje para el Mundial 2026) y que en su currículum cuenta con la experiencia de haber sido asistente técnico en el Watford en 2018 y luego en la selección de España hasta 2022.