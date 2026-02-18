  1. Inicio
El hondureño Kervin Arriaga recibe castigo severo tras ser expulsado en La Liga de España

El volante catracho no estará en el partido que Levante jugará en los próximos días ante Barcelona

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 09:40
Arriaga fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al árbitro principal.

Foto: Cortesía.

Valencia, España.- El centrocampista hondureño del Levante Kervin Arriaga ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión en el derbi ante el Valencia del pasado domingo, informó el propio organismo federativo.

Arriaga, que fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al colegiado, fue sancionado con un partido por su expulsión y con otros dos por “actitud de menosprecio o desconsideración”, ya que tras ser expulsado continuó aplaudiendo al árbitro.

De este modo, el jugador del Levante se perderá el partido de este miércoles ante el Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga y que fue aplazado en diciembre de 2025 por las fuertes lluvias, y los duelos ante el FC Barcelona y el Deportivo Alavés.

Además, el Comité de Disciplina también ha sancionado con tres partidos al segundo entrenador del Levante, Vicente Iborra. El ayudante de Luís Castro ha sido castigado con dos partidos por protestar y uno adicional por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado.

