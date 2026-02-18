El hondureño Kervin Arriaga recibe castigo severo tras ser expulsado en La Liga de España

Valencia, España.- El centrocampista hondureño del Levante Kervin Arriaga ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión en el derbi ante el Valencia del pasado domingo, informó el propio organismo federativo.

Arriaga, que fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al colegiado, fue sancionado con un partido por su expulsión y con otros dos por “actitud de menosprecio o desconsideración”, ya que tras ser expulsado continuó aplaudiendo al árbitro.