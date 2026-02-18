Mauricio Oliva pide evitar “revanchismo” en discusión sobre juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, manifestó este miércoles -18 de febrero- que la eventual aplicación del juicio político debe realizarse con “rigurosidad y objetividad”.

Oliva advirtió que no debe prevalecer un ambiente de revanchismo en el debate legislativo sobre posibles juicios políticos que han sido promovidos, durante los últimos meses, en contra de varios funcionarios.

“Esa pelota está en la cancha del Congreso. Es una figura que debe aplicarse con rigurosidad y objetividad y que no prime un ánimo de revanchismo”, expresó el exparlamentario al referirse a la discusión sobre este mecanismo.