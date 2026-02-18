Mauricio Oliva pide evitar “revanchismo” en discusión sobre juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, manifestó este miércoles -18 de febrero- que la eventual aplicación del juicio político debe realizarse con “rigurosidad y objetividad”.
Oliva advirtió que no debe prevalecer un ambiente de revanchismo en el debate legislativo sobre posibles juicios políticos que han sido promovidos, durante los últimos meses, en contra de varios funcionarios.
“Esa pelota está en la cancha del Congreso. Es una figura que debe aplicarse con rigurosidad y objetividad y que no prime un ánimo de revanchismo”, expresó el exparlamentario al referirse a la discusión sobre este mecanismo.
En relación con la decisión del Legislativo de retirar las facultades administrativas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oliva dijo que lo destacable fue la exposición presentada por el titular del Congreso.
“El presidente Zambrano fue muy coherente y creo que eso será un elemento motivacional para que se apruebe una vez más la ley de la Judicatura”, sostuvo.
Cabe recordar que, ayer martes -17 de febrero-, el CN aprobó una reforma que suprime la facultad administrativa que tenía la presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, para nombrar y destituir personal.
Las declaraciones de Oliva se dan en medio del debate político sobre las atribuciones de la presidencia del Poder Judicial (PJ) y la posible reactivación del juicio político en el Congreso Nacional.