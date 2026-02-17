Exfuncionarios, dirigentes magisteriales y diputados fueron beneficiados con asistencias técnicas en Educación

Tegucigalpa, Honduras.-Una serie de nombramientos permanentes, como asistentes técnicos con jugosos salarios y licencias con goce de sueldo, fueron otorgados a exfuncionarios, dirigentes magisteriales y actuales diputados desde la Secretaría de Educación (Seduc), durante el gobierno de Xiomara Castro. La actual ministra de Educación, Iveth Arely Argueta, en los últimos días declaró a los medios de comunicación del país sobre las asignaciones que se dieron en el gobierno anterior. En total fueron más de 160 nombramientos en cargos de asistencia técnica que hizo la administración anterior a profesores afines al Partido Libertad y Refundación (Libre). De acuerdo con registros oficiales a los que tuvo acceso EL HERALDO, entre 2023 y 2025 la Secretaría de Educación otorgó nombramientos permanentes, transferencias interdepartamentales y licencias con goce de sueldo a exfuncionarios, dirigentes magisteriales y actuales diputados. Muchos de ellos vinculados a cargos de asistencias técnicas, con salarios que superan los 50,000 lempiras mensuales y, en algunos casos, con acumulación de plazas dentro del sistema educativo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Los documentos oficiales revisados por EL HERALDO muestran un patrón repetido: conversiones de puestos, nombramientos permanentes en estructuras técnicas y otorgamiento de licencias con goce de sueldo poco después de formalizarse las plazas. Las asistencias técnicas —figura administrativa destinada a fortalecer áreas pedagógicas y de gestión— fueron el principal vehículo de los nombramientos. Aunque la normativa permite al secretario de Estado realizar designaciones discrecionales en ciertos cargos, la revisión actual gira en torno a la pertinencia, los perfiles y la legalidad de los procedimientos utilizados. La ministra Iveth Argueta señaló públicamente que los cargos deben responder a criterios técnicos y perfiles idóneos, especialmente cuando se trata de estructuras vinculadas a la formulación de políticas públicas educativas.

Entre los nombramientos resaltan el del propio exministro de Educación de ese entonces, Daniel Esponda, quien el 11 de septiembre del 2024 —aún en su cargo de ministro de Educación— recibió dos nombramientos. Entre los acuerdos administrativos destaca el caso del entonces ministro de Educación, Daniel Esponda, quien recibió dos nombramientos el 11 de septiembre de 2024 mientras aún ejercía el cargo. Según los acuerdos presidenciales No. 1327-2024 y No. 1413-2024, fue designado en una asistencia técnica de 54 horas como jefe de unidad de Educación Continua y también como maestro con estructura de 36 horas clase. Autoridades actuales han indicado que uno de los nombramientos fue asignado en jornada nocturna en un centro donde, según revisión preliminar, no existe la modalidad. Hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo una postura pública del exministro sobre estos señalamientos.

Sobre este último cargo, la ministra Argueta reveló que Esponda se nombró en la jornada nocturna, la cual no existe en ese centro. El ahora exministro devenga por los dos cargos un salario mensual de 73,739.29 lempiras (50,128.41 y 23,610.88 lempiras, respectivamente), según consta en los registros que conoció este rotativo.

Ambos acuerdos aún siguen vigentes; sin embargo, para el puesto de jefe de unidad, al exfuncionario se le aprobó el pasado 10 de febrero una licencia con goce de sueldo por asuntos gremiales a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Los registros también reflejan el nombramiento del hermano del exministro, Eduardo Josué Esponda Velásquez, como jefe de sección de Educación Continua mediante acuerdo No. 1823-SE-2025. Asimismo, aparecen exdirectivos de Talento Humano y exsubdirectores beneficiados con asistencias técnicas y estructuras adicionales que elevan significativamente su salario mensual. En varios casos, los nombramientos permanentes fueron seguidos por licencias con goce de sueldo, lo que mantiene la plaza activa dentro del sistema presupuestario.

Más asistencias técnicas

Las asistencias técnicas, en este caso de la Secretaría de Educación, son servicios de apoyo pedagógico y administrativo enfocados en fortalecer las capacidades institucionales; son brindados por docentes con varios años de experiencia en cada una de sus áreas. Si bien los cargos no constituyen el conflicto, lo que genera la controversia es la forma en que fueron otorgados, en muchos casos sin cumplir los requisitos establecidos. La ministra de Educación indicó a EL HERALDO que, aunque actualmente los nombramientos en estos puestos quedan a total discreción del secretario de Estado de Educación, se debe ser responsable para seleccionar las mejores personas. "Se requiere que tengan los mejores perfiles, porque son las personas que van a rectorar y que van a trabajar en las políticas públicas de la Secretaría de Educación", dijo. Entre los hallazgos que encontraron las autoridades está que se nombró a personas que no tienen ni un año de trabajar en el sistema educativo nacional.

Uno de los nombramientos que más llama la atención por el alto salario que recibe es el de la profesora Osiris Yaritza Palacios Brizuela, quien fue nombrada como asistente técnico en Análisis y Nóminas de la Secretaría de Educación. A la docente se le dio el nombramiento permanente a partir del 1 de enero del 2023, según Acuerdo No.0012-SE-2023 con un sueldo de 102,037.12 lempiras mensuales. Se le suma además una plaza que tiene desde 2014 en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), por la cual percibe 21,393.84 lempiras, es decir, que en total recibe 123,430.96 lempiras cada mes. También se asignaron puestos a exfuncionarios de la Secretaría que laboraron al lado de Daniel Esponda. Los registros que conoció EL HERALDO muestran que la exdirectora de Talento Humano de la Seduc y presidenta de la Junta Nacional de Selección Docente durante la administración pasada, Ruth Zaraí Espinoza Alvarado, fue beneficiada con una asistencia técnica y una plaza en el concurso docente del año pasado. En septiembre del 2024, Espinoza fue asignada como jefe del nivel central en el área de Capacitación Docente con una estructura de 54 horas; mientras que el 22 de noviembre de 2025 se le dio un nombramiento permanente de 36 horas en el cargo de coordinación en la Dirección Departamental de Francisco Morazán. Según la observación del registro, la plaza se le asignó por aprobar el concurso de 2025, obteniendo una nota de 86.25% y quedando en el primer lugar del listado de prelación en Francisco Morazán. En este caso se denuncia que hubo conflicto de interés porque la docente, al ser parte de la junta que desarrolla el proceso del concurso, participó en el mismo en busca de una plaza. El pasado 17 de enero, días antes de finalizar la administración, a la exfuncionaria se le concedió una licencia con goce de sueldo durante el año 2026, por enfermedad. La exfuncionaria recibe un sueldo por las dos estructuras de 76,235.50 lempiras mensuales. En los archivos también aparece David Adrián Blanco García, quien fungió como exsubdirector de Talento Humano de la Seduc. Blanco tiene una plaza con estructura de 36 horas clase como subdirector del Instituto Técnico Honduras desde 2021, por la cual recibe 25,129.72 lempiras mensuales. No obstante, en septiembre del 2024, mediante acuerdo No. 1469-SE-2024, se le dio una asistencia técnica como jefe de sección de Capacitación Docente. Por ambas plazas, el exfuncionario devenga un total de 81,909.23 lempiras mensuales.

Dirigentes beneficiados

Los registros también muestran que los representantes de los colegios magisteriales afines al gobierno de Libre fueron beneficiados con nombramientos permanentes. Entre ellos figuran Jury Heny Hernández Tróchez, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestro (Pricphma), a quien se le nombró como jefe de sección de Capacitación Docente en agosto del año 2025 con un salario de 57,888.04 lempiras.

A Celso Flores Alvarado, directivo del Colegio de Pedagogos de Honduras, que fue asignado como asistente técnico en el área de Capacitación Docente en septiembre del 2024. En septiembre de 2025 también se le nombró como maestro permanente en el Instituto Gubernamental República de China Taiwán en el Distrito Central, con una estructura de 18 horas. Por ambas plazas Flores recibe un salario mensual de 66,149.53 lempiras mensuales. También figura el nombramiento de Óscar René Recarte Barahona, exdirigente magisterial que en 2023 se le asignó un cargo de asistente técnico en la Dirección General, mediante el acuerdo No. 1016-SE-2023, con un salario de 53,652.62 lempiras. Recarte además cuenta con una plaza permanente en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) en la que recibe 25,690.05 lempiras mensuales; es decir, que por las dos plazas devenga un total de 79,342.67 lempiras mensuales. Entre los casos identificados también figuran los nombres de dos actuales diputados del partido Libre. Se trata de Ever Nazael Aguilar Aguilar, diputado electo por el departamento de El Paraíso y dirigente magisterial de la zona, a quien en octubre del 2024, según Acuerdo 2739-SE-2024 se nombró de forma permanente por conversión de puesto de director distrital al puesto de asistente técnico en la Dirección Departamental de El Paraíso, con un sueldo mensual de 48,801.53 lempiras. El 17 de enero de 2026, las autoridades educativas de ese entonces le aprobaron una prorroga de licencia con goce de sueldo por "asuntos gremiales" a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026.

La actual diputada por Cortés, Rita María Zuniga Membreño, en junio de 2022 recibió nombramiento permanente según Acuerdo No. 0524-SE-2022, en asistencia técnica en diseño curricular en Francisco Morazán. Pero en septiembre de 2023, según el Acuerdo No. 2778-SE-2023, se le aprobó una transferencia permanente interdepartamental al puesto de asistente técnico en la Departamental de Cortés.

Actualmente, tiene licencia con goce de sueldo durante el año 2026, y recibe cada mes un salario de 47,693.00 lempiras.

Revisión