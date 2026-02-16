Por supuestas irregularidades, autoridades analizan anular el concurso docente

Tegucigalpa, Honduras.- Los maestros que aprobaron el concurso docente del 2025 podrán verse afectados, pues las actuales autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) analizan anular el proceso por supuestas irregularidades. En entrevista con EL HERALDO, la ministra de Educación, Arely Argueta, reveló que el proceso que se desarrolló en septiembre del año pasado será analizado por el personal legal de la institución para determinar su vigencia. "En este momento estamos estudiando la situación para ver si sigue vigente o lo podemos anular, ya que tiene vicios de nulidad", dijo la funcionaria. De acuerdo con Argueta, una de las irregularidades que se han encontrado hasta el momento es que no se tomaron en cuenta los listados de prelación para asignar o dar nombramiento de las plazas a los profesores que lograron la nota de aprobación. "No se ha estado trabajando con la correlatividad que tiene cada docente; parece que se ha nombrado al que está al final del listado; por ejemplo, el que está en el tercer lugar no ha sido nombrado, pero sí se ha nombrado el que está en el 84.º lugar, por ejemplo", detalló. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Otra de las irregularidades del proceso es que no se realizó en la fecha que establece el Estatuto del Docente Hondureño y su reglamento. Dicha normativa indica que "los concursos generales de docentes se efectuarán del 20 al 30 de enero de cada año en el lugar que designe la junta de selección respectiva". Sin embargo, en 2025 el proceso comenzó siete meses después de lo establecido en la normativa; en agosto la Junta Nacional de Selección Docente de ese entonces llamó a los profesores a concurso y aplicó las pruebas a los maestros a inicios de septiembre. A inicios de este año, previo a la salida de las autoridades anteriores, se dieron al menos 200 nombramientos de profesores, por lo que se verificará la información de cada caso para determinar su legalidad. Las autoridades estudian el proceso para determinar qué pasará con los profesores que fueron nombrados a través del concurso, expresó la titular de la Seduc. Otra de las supuestas irregularidades que se hizo y que desde lo interno de la Secretaría de Educación denunciaron a EL HERALDO fue el manejo de la plataforma del concurso docente por parte de un hijo de un reconocido presidente de un colegio magisterial en la actualidad. La denuncia llama la atención, por varias razones clave que tocan temas sensibles como conflicto de intereses, transparencia y legalidad en el proceso para elegir a los docentes que ingresan al sistema educativo.

El hecho de que la plataforma del concurso docente, un proceso que debe ser imparcial, esté bajo el manejo de un familiar directo de un presidente de un colegio magisterial genera sospechas de favoritismo o influencia indebida, señalaron los empleados de la Seduc. Al ser consultada al respecto, la ministra Argueta manifestó que "nuestro equipo de abogados están revisando todas esas situaciones que han estado sucediendo y a las personas que tengan responsabilidad se le hará un trámite, como lo dice la ley". Gerardo Solano, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), indicó que las autoridades deben investigar bien las denuncias para determinar si se anula o no. Sin embargo, advirtió sobre la molestia de los profesores que aprobaron si se llegará a invalidar el proceso.

Solano recomendó que para futuros concursos se asigne el proceso a profesores jubilados o una terna de expertos que no tengan intereses por el proceso.

Concurso docente

Durante el proceso, fueron cerca de 27,000 docentes a nivel nacional los que participaron en el concurso; de los cuales el 35%, es decir, unos 9,000, ya están en el sistema educativo público, pero buscaban subir de puesto. El resto de maestros buscaba con esperanza ingresar por primera vez al sistema educativo al obtener una vacante.