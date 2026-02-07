Docentes convocan a asambleas y Secretaría de Educación solicita diálogo

Desde el magisterio se argumenta que las asambleas no responden a una acción improvisada, sino a una agenda de derechos que han sido postergadas por distintos gobiernos y que hoy vuelve a colocarse sobre la mesa.

La convocatoria surge en un escenario de transición institucional, ajustes administrativos y expectativas acumuladas en el sector docente, que arrastra reclamos históricos vinculados a salarios , nombramientos, previsión social y estabilidad laboral.

Tegucigalpa, Honduras.- Las organizaciones magisteriales del país activaron para este lunes 9 de febrero las asambleas informativas a nivel nacional en medio del arranque del nuevo gobierno, que apenas cumple dos semanas en funciones, y tras el inicio del año lectivo la semana pasada en los centros educativos públicos.

Wilmer Laínez, coordinador nacional del Frente Dignidad del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), sostuvo que las demandas actuales no son nuevas y responden a una deuda estructural con el gremio.

“Son derechos políticos y profesionales que históricamente han sido vulnerados por los gobiernos que llegan al poder desde la directriz del Estado de Honduras. La base del docente de aula a nivel nacional exige su pago correcto y oportuno para poder sostener a sus familias con el salario que devengan”, expresó.

Además del pago puntual, el magisterio exige un reajuste salarial que permita dignificar la carrera docente, así como el reconocimiento de una deuda histórica acumulada desde 2011.

“Se requiere el reajuste salarial respectivo en vista de que hay que dignificar la carrera y la labor docente que se ejecuta en cada centro educativo. También está la deuda histórica que los gobiernos han ido dejando desde 2011 hasta la fecha, la cual debe ser resarcida como una forma de dignificar al magisterio”, afirmó.

No obstante, el dirigente también cuestionó el rol que han jugado históricamente las cúpulas gremiales y advirtió que el momento político exige prudencia, considerando que el nuevo gobierno apenas inicia su proceso de integración.

“Este gobierno apenas viene tomando posesión y está dando los primeros pasos para integrar sus estructuras a nivel nacional. Es imprudente lo que está ocurriendo ahora, especialmente después de cuatro años en los que las dirigencias estuvieron divorciadas de la base magisterial y permitieron nombramientos fuera del Estatuto del Docente”, señaló.

Ya que durante el gobierno anterior se registraron persecuciones, suspensiones salariales y procesos administrativos contra docentes que participaron en protestas.

“Los dirigentes gremiales están para velar por los derechos de los docentes y no para ser copartícipes de decisiones que provocaron daños, persecución, intimidación y hasta destituciones. Se olvidaron de la base y solo atendieron agendas particulares”, puntualizó.

De forma paralela, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) difundió un pronunciamiento público en el que fija ocho exigencias centrales, entre ellas el pago completo del salario de enero, el ajuste salarial conforme al presupuesto 2026, la protección del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el pago de la deuda histórica adquirida desde 2012.

El comunicado también demanda que los nombramientos docentes se realicen en estricto apego al Estatuto del Docente, la integración de juntas de selección a nivel nacional, el cese del hostigamiento administrativo y la apertura de un diálogo directo y verificable con la Secretaría de Educación.

“Exigimos el pago completo y oportuno del mes de enero a todos los docentes sin excepción, el ajuste salarial conforme a lo presupuestado, la protección del Inprema y el pago de la deuda histórica adquirida a partir de 2012, en un marco de justicia y respeto a los derechos adquiridos”, establece el pronunciamiento.