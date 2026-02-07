Desconocidos asesinan a albañil en el sector Nuevos Horizontes de Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Un albañil fue asesinado a balazos por personas desconocidas cuando realizaba labores de construcción en el sector Nuevos Horizontes de Puerto Cortés. De forma preliminar, la víctima ha sido identificada con el alias de “Fufú” Arzú, pero serán las autoridades las que van a determinar la verdadera identidad del hombre asesinado la mañana de este sábado.

Las personas que residen en el sector alertaron a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911 a las autoridades después de escuchar las detonaciones. A los pocos minutos llegaron al lugar de la escena miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes al hacer la evaluación del hombre que estaba tirado boca abajo, determinaron que no presentaba signos vitales. Se dio a conocer que el hombre presentaba heridas producidas con arma de fuego, las que a los pocos minutos le provocaron la muerte.