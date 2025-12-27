Hombre muere por causas indeterminadas dentro de autobús en la séptima avenida

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de la tercera edad , perdió la vida esta mañana dentro de un autobús que cubre la ruta Ojojona-Tegucigalpa, por causas indeterminadas.

El hecho se registró en la séptima avenida de Comayagüela, en las inmediaciones del Mercado Mama Chepa.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Vicente Martínez, de 67 años de edad, quien minutos antes había abordado la unidad de transporte público que se dirigía al municipio de Ojojona, Francisco Morazán.