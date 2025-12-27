  1. Inicio
Hombre muere por causas indeterminadas dentro de autobús en la séptima avenida

La víctima es un comerciante de 67 años, viajaba de Tegucigalpa al municipio de Ojojona, Francisco Morazán. Por el momento la causa de muerte es indeterminada

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 10:41
Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cuerpo del comerciante que fue identificado como Vicente Martínez y lo trasladaron a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de la tercera edad , perdió la vida esta mañana dentro de un autobús que cubre la ruta Ojojona-Tegucigalpa, por causas indeterminadas.

El hecho se registró en la séptima avenida de Comayagüela, en las inmediaciones del Mercado Mama Chepa.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Vicente Martínez, de 67 años de edad, quien minutos antes había abordado la unidad de transporte público que se dirigía al municipio de Ojojona, Francisco Morazán.

Los familiares que llegaron al lugar donde ocurrió el fallecimiento de Martínez, y muy consternados dijeron que Vicente Martínez era comerciante.

El hombre quedó en uno de los asientos del bus y otro pasajero llamó al Sistema Nacional de Emergencia (SNE-911) y los paramédicos que llegaron y le tomaron los signos vitales determinaron que ya había fallecido.

Personal del Ministerio Público, Medicina Forense y Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron a reconocer y levantar el cuerpo del comerciante y lo trasladaron a la morgue para practicarle la autopsia.

De momento la muerte del comerciante se considera como indeterminada, por lo que será a través de los análisis en los laboratorios donde se va a determinar las verdaderas causas del deceso.

Las personas que viajaban en la unidad de transporte se bajaron y abordaron otro autobús para llegar a su destino final.

