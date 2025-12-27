Identifican a joven asesinado por oponerse a asalto dentro de un bus en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- El pasado viernes 26 de diciembre un joven fue asesinado a disparos tras oponerse a un asalto cometido en el interior de un bus en el bulevar del Este en San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Sergio Torres, de 25 años de edad, originario de San Manuel, quien viajaba en un bus con ruta La Lima-La Sabana (comunidad de San Manuel). El asalto ocurrió a la altura del antiguo parque acuático Zizima, donde ahora se encuentran las instalaciones del Instituto de la Propiedad (IP).

De acuerdo a lo informado por medios, Torres se lanzó del vehículo al ver como los malhechores despojaban de sus pertenencias al resto de pasajeros. Sin embargo, los asaltantes se percataron de que Torres intentó huir, por lo que procedieron a dispararle en múltiples ocasiones. El cuerpo del joven quedó tendido en la carretera, con el dinero de su pasaje en mano, mientras los criminales se dieron a la fuga tras quitarle la vida.

Agentes policiales llegaron a acordonar la escena del crimen para iniciar las investigaciones, así como también arribó personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico. El violento hecho causó consternación e indignación en la población, quienes demandan mayor seguridad para los usuarios del transporte público.

