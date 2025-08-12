En violento asalto a rapidito matan a pasajero en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una persona perdió la vida durante un violento asalto a una unidad de transporte público la noche del lunes en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad que cubría la ruta San Pedro Sula–San Juan, La Lima, estaba siendo asaltada, lo que provocó que dos pasajeros saltaran del vehículo en un intento por escapar.

Uno de los pasajeros, identificado como Alexander Mazariegos, de 37 años, fue alcanzado por las balas y murió en medio de la vía. El hecho se registró en la primera calle, sexta avenida del barrio Santa Anita.