En violento asalto a rapidito matan a pasajero en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una persona perdió la vida durante un violento asalto a una unidad de transporte público la noche del lunes en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar, la unidad que cubría la ruta San Pedro Sula–San Juan, La Lima, estaba siendo asaltada, lo que provocó que dos pasajeros saltaran del vehículo en un intento por escapar.
Uno de los pasajeros, identificado como Alexander Mazariegos, de 37 años, fue alcanzado por las balas y murió en medio de la vía. El hecho se registró en la primera calle, sexta avenida del barrio Santa Anita.
El bus iba lleno de pasajeros y se dirigía hacia la colonia Pineda, en La Lima. La Policía Nacional llegó al sitio y acordonó la escena, pero no reportó detenciones relacionadas con el crimen.
La noche del domingo, siempre en la ciudad industrial, un hombre perdió la vida durante un incidente violento ocurrido en un bus interurbano, a la altura de Chamelecón, al sur de San Pedro Sula.
Según el reporte policial, la víctima fue ultimada en el interior de una unidad de transporte que viajaba desde esa ciudad hacia Guatemala.
El fallecido respondía al nombre de Kevin Javier Flores Alberto, de 22 años, quien murió dentro del autobús tras el ataque armado.
Mientras tanto, en El Progreso, Yoro, ayer otro pasajero fue asesinado a balazos dentro de una unidad de transporte.
La víctima, que aún no ha sido identificada, recibió varios impactos de bala mientras viajaba, en un hecho que generó pánico entre los demás pasajeros.