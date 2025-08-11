  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a pasajero dentro de bus en El Progreso; el segundo en 24 horas

La víctima hasta el momento no ha sido identificada, pero se trataría de un hombre. Se desconoce el móvil del violento crimen a bordo de la unidad de transporte

  • 11 de agosto de 2025 a las 20:08
Matan a pasajero dentro de bus en El Progreso; el segundo en 24 horas

El ataque ocurrió cuando transitaban a inmediaciones de un sector solitario, causando pánico entre los demás pasajeros.

 Captura de video.

​​​​El Progreso, Honduras​.- Un pasajero fue asesinado a balazos la tarde noche de este lunes dentro de una unidad de transporte que cubría la ruta de El Progreso a Urraco.

La víctima, que aún no ha sido identificada, recibió varios impactos de bala mientras viajaba, en un hecho que ha causado pánico entre los demás pasajeros.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si hay más pasajeros heridos por el ataque. Se desconoce el móvil del crimen y la identidad del sicario.

Sicario se subió al bus y lo acribilló: Kevin Flores quedó dentro de la unidad desangrándose

El hecho se convierte en el segundo ataque mortal a bordo de un bus en menos de 24 horas.

La noche del domingo, Kevin Javier Flores Alberto, de 22 años, fue ultimado dentro de un bus interurbano en Chamelecón, San Pedro Sula, que cubría la ruta San Pedro Sula–Esquipulas, Guatemala.

Según las primeras indagaciones, en el caso de Chamelecón, los sicarios ya habrían ubicado a su objetivo antes de dispararle varias veces y darse a la fuga.

El cuerpo de la víctima quedó dentro de la unidad de transporte.

El cuerpo de la víctima quedó dentro de la unidad de transporte.

(Captura de video.)

Las autoridades investigan si ambos crímenes están relacionados.

Los interceptaron y los asesinaron: Dixon y Ruth iban a vender ropa en Catacamas

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias