Matan a pasajero dentro de bus en El Progreso; el segundo en 24 horas

​​​​El Progreso, Honduras​.- Un pasajero fue asesinado a balazos la tarde noche de este lunes dentro de una unidad de transporte que cubría la ruta de El Progreso a Urraco.

La víctima, que aún no ha sido identificada, recibió varios impactos de bala mientras viajaba, en un hecho que ha causado pánico entre los demás pasajeros.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si hay más pasajeros heridos por el ataque. Se desconoce el móvil del crimen y la identidad del sicario.