Matan a pasajero dentro de bus en El Progreso; el segundo en 24 horas

El Progreso, Honduras.- Un pasajero fue asesinado a balazos la tarde noche de este lunes dentro de una unidad de transporte que cubría la ruta de El Progreso a Urraco.
La víctima, que aún no ha sido identificada, recibió varios impactos de bala mientras viajaba, en un hecho que ha causado pánico entre los demás pasajeros.
Hasta el momento las autoridades no han confirmado si hay más pasajeros heridos por el ataque. Se desconoce el móvil del crimen y la identidad del sicario.
El hecho se convierte en el segundo ataque mortal a bordo de un bus en menos de 24 horas.
La noche del domingo, Kevin Javier Flores Alberto, de 22 años, fue ultimado dentro de un bus interurbano en Chamelecón, San Pedro Sula, que cubría la ruta San Pedro Sula–Esquipulas, Guatemala.
Según las primeras indagaciones, en el caso de Chamelecón, los sicarios ya habrían ubicado a su objetivo antes de dispararle varias veces y darse a la fuga.
Las autoridades investigan si ambos crímenes están relacionados.