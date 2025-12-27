  1. Inicio
Guardia de seguridad mata a hondureño residente en Estados Unidos tras discusión en SPS

Según el hermano de la víctima, que vende productos de pólvora cerca de la gasolinera, hubo una discusión provocada por su hermano que estaba ebrio

Según el hermano de la víctima, este estaba bajo los efectos del alcohol y molestaba al guardia, lo que provocó la riña.

San Pedro Sula, Honduras.- Un guardia de seguridad de una gasolinera en San Pedro Sula mató de un disparo la madrugada de este sábado a un hombre en estado de ebriedad tras protagonizar una fuerte discusión.

La víctima fue identificada como Carlos Andrés Reyes, 47 años, quien era residente en Estados Unidos y viajó a Honduras para pasar junto a su familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el barrio Barandillas.

Según el relato del hermano, Reyes, estaba bajo los efectos del alcohol y tenía problemas con el guardia, por lo que se le acercó para discutir.

Se desconoce qué se dijeron en el momento de la discusión, pero el guardia disparó y tras el hecho huyó de la escena, por lo que se desconoce su paradero.

El hombre murió al instante y su cuerpo quedó a un costado de la gasolinera. Se espera a Medicina Forense para realizar el procedimiento correspondiente al caso.

Carlos Andrés, que tenía más de 33 años de vivir en Estados Unidos, planeaba regresar a su país de residencia el 20 de enero de 2026.

Era padre de dos niñas que actualmente se encontraban en Perú de viaje junto a su madre.

"Yo lo cuidaba bastante a él para que no le pasara nada", aseguró su hermano mayor Juan Fernando Reyes.

