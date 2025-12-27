Guardia de seguridad mata a hondureño residente en Estados Unidos tras discusión en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un guardia de seguridad de una gasolinera en San Pedro Sula mató de un disparo la madrugada de este sábado a un hombre en estado de ebriedad tras protagonizar una fuerte discusión.
La víctima fue identificada como Carlos Andrés Reyes, 47 años, quien era residente en Estados Unidos y viajó a Honduras para pasar junto a su familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el barrio Barandillas.
Según el relato del hermano, Reyes, estaba bajo los efectos del alcohol y tenía problemas con el guardia, por lo que se le acercó para discutir.
Se desconoce qué se dijeron en el momento de la discusión, pero el guardia disparó y tras el hecho huyó de la escena, por lo que se desconoce su paradero.
El hombre murió al instante y su cuerpo quedó a un costado de la gasolinera. Se espera a Medicina Forense para realizar el procedimiento correspondiente al caso.
Carlos Andrés, que tenía más de 33 años de vivir en Estados Unidos, planeaba regresar a su país de residencia el 20 de enero de 2026.
Era padre de dos niñas que actualmente se encontraban en Perú de viaje junto a su madre.
"Yo lo cuidaba bastante a él para que no le pasara nada", aseguró su hermano mayor Juan Fernando Reyes.