José y Guadalupe fueron asesinados tras pedir carro prestado en Nacaome; dueño era el objetivo

Sin imaginarse que pedir un favor acabaría con su vida, José y Guadalupe, una pareja de la aldea El Chiflón, Nacaome, fueron asesinados la noche antes de Navidad

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 16:38
José y Guadalupe fueron asesinados tras pedir carro prestado en Nacaome; dueño era el objetivo
La Navidad se convirtió en luto para la familia de José y Guadalupe, luego de ser asesinados a balazos en un ataque armado registrado la noche del miércoles -24 de diciembre- en la aldea El Chiflón, Nacaome, Valle. Aquí lo que se sabe del caso:

Foto: Redes sociales
La Nochebuena, José y Guadalupe iban junto a su familia en un vehículo que habrían pedido prestado para la época navideña. Sin embargo, estos no se imaginaron lo que pasaría después.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el ataque fue ejecutado por dos sujetos desconocidos que se transportaban a bordo de una motocicleta color negro, quienes interceptaron el vehículo y abrieron fuego sin mediar palabra.

 Foto: Redes sociales
José Reynaldo Cárdenas Bonilla, de 35 años, y Guadalupe Concepción García García, de 34, fueron encontrados con múltiples heridas de bala en diferentes partes de sus cuerpos.

 Foto: Redes sociales
El ataque supuestamente estaba dirigido al propietario del vehículo por presuntos problemas personales; no obstante, el automotor había sido prestado a las víctimas para realizar un favor.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de Guadalupe quedó apoyado en el cinturón de seguridad, el de Reynaldo tendido en la parte izquierda de la paila y el conductor fue llevado a un centro asistencia.

 Foto: Redes sociales
Al momento de la balacera, en el interior del pick-up color gris y sin placas viajaban siete personas. Además de los tres adultos, en el automotor se transportaban cuatro niños, quienes resultaron ilesos.

 Foto: Redes sociales
Los cuerpos de la pareja fueron trasladados hacia la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa para realizarles la autopsia.

 Foto: Redes sociales
Los restos de "Lupe", como le decían de cariño, fueron entregados a sus parientes y sepultados este viernes 26 de diciembre.

 Foto: Redes sociales
"Pobre madre, tan linda la señora, era muy humilde", escribieron conocidos de Guadalupe, mientras que parientes de Reynaldo lamentaron su partida asegurando que "esto no lo podrán olvidar nunca".

Foto: Redes sociales
