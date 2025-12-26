¿Quién era Iris Sagastume, la joven asesinada tras bailar con un hombre en fiesta navideña?

Iris Sagastume Muñoz es recordada como una joven amante de las camisetas de fútbol, divertida y “linda”. Su asesinato ha generado indignación y profunda consternación en el departamento de Santa Bárbara.
El cuerpo de Sagastume fue encontrado sin vida el pasado jueves 25 de diciembre en una calle solitaria de la aldea Las Crucitas, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
De acuerdo con información preliminar, el crimen habría ocurrido horas después de que la joven asistiera a un baile de Nochebuena en su comunidad.
Los vecinos testificaron que, durante la reunión, vieron a la joven bailando con un hombre distinto a su pareja sentimental.
Esta información llevó a las autoridades a plantear una primera hipótesis del caso: los celos habrían motivado el crimen.
Se investiga la posible participación de su pareja sentimental o de la pareja del hombre con quien bailó durante la fiesta; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente quién sería el responsable directo del crimen.
Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación. Aunque la hipótesis inicial apunta a un crimen motivado por celos, no se descarta que existan otras razones detrás del asesinato.
Horas antes de ser víctima de la violencia, Sagastume había publicado dos videos en la plataforma TikTok.
En ambos videos, la joven aparece relajada y posando frente a la cámara, sin imaginar que poco tiempo después perdería la vida.
Al momento de ser encontrada, vestía un pantalón negro y una camisa del mismo color. Su cuerpo fue hallado boca arriba, con las piernas dobladas y el cabello suelto.