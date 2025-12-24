  1. Inicio
Desconocidos asesinaron a balazos a un hombre en Los Llanos de Danlí

Personas desconocidas le quitaron la vida a un hombre al disparárle en reiteradas ocasiones en la comunidad de Los Llanos de Danlí el martes 23 de diciembre

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 12:20
El cuerpo de Joel David Lira Cabrera al ser ingresado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa para practicarle la autopsia y luego entregado a los familiares.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del martes 23 de diciembre en la comunidad de Los Llanos, en el municipio de Danlí, El Paraíso.

El fallecido fue identificado como Joél David Lira Cabrera, de 38 años de edad, quien fue atacado por los criminales y luego se dieron a la fuga del sector con rumbo desconocido, después de cometer el hecho.

Atado de manos encuentran a un hombre muerto en Danlí, El Paraíso

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sector para levantar evidencias relacionadas con el crimen.

Mientras que personal del Ministerio Público reconocieron y levantaron el cuerpo de Lira Cabrera y lo trasladaron a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde se le realizó la autopsia.

Los familiares que llegaron a reclamar el cadáver comentaron que desconocen las causas por las que le quitaron la vida y demandan de las autoridades competentes que realicen las averiguaciones para identificar y capturar a los responsables de cometer el homicidio.

A su hacienda llegan a matar a ganadero en Danlí, El Paraíso

Después que se realizó el proceso por parte del personal de Medicina Forense, el cuerpo fue entregado a los parientes y lo trasladaron a su lugar de origen para ser velado y sepultado.

En tanto, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), iniciaron las averiguaciones para determinar las causas y responsables de haberle quitado la vida a balazos a Joel David Lira Cabrera.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

