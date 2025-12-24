Desconocidos asesinaron a balazos a un hombre en Los Llanos de Danlí

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del martes 23 de diciembre en la comunidad de Los Llanos, en el municipio de Danlí, El Paraíso. El fallecido fue identificado como Joél David Lira Cabrera, de 38 años de edad, quien fue atacado por los criminales y luego se dieron a la fuga del sector con rumbo desconocido, después de cometer el hecho.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sector para levantar evidencias relacionadas con el crimen. Mientras que personal del Ministerio Público reconocieron y levantaron el cuerpo de Lira Cabrera y lo trasladaron a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde se le realizó la autopsia. Los familiares que llegaron a reclamar el cadáver comentaron que desconocen las causas por las que le quitaron la vida y demandan de las autoridades competentes que realicen las averiguaciones para identificar y capturar a los responsables de cometer el homicidio. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.