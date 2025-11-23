  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a hombre y mujer dentro de una vivienda en Coray, Valle

Los criminales que portaban armas de fuego ingresaron a la vivienda ubicada en San Francisco de Coray, Valle y tirotearon al hombre y la mujer y luego se dieron a la fuga

  • 23 de noviembre de 2025 a las 12:47
Asesinan a hombre y mujer dentro de una vivienda en Coray, Valle

Nelson Geovanny Castro Cárdenas fue asesinado a balazos por desconocidos la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en San Francisco de Coray, Valle.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer, fueron asesinados a balazos la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en en San Francisco de Coray, Valle, informaron fuentes policiales.

Las víctimas fueron identificadas como Nelson Geovanny Castro Cárdenas, de 28 años, y Marleny Díaz Aguilera, de 50 años.

De acuerdo con informes preliminares, personas desconocidas ingresaron a la casa donde se encontraban Cástro Cárdenas y Díaz Aguilera y les dispararon en múltiples ocasiones, provocándoles la muerte en el lugar. Tras el ataque, los autores huyeron con rumbo desconocido.

Matan a una pareja dentro de su casa en Nacaome, Valle

Los cuerpos quedaron tirados dentro de la vivienda y fueron levantados por las autoridades para trasladarlos a la morgue de Medicina Forense en la capital.

En horas de la madrugada fue reclamado el cuerpo de Marleny Díaz Aguilera y trasladado a su lugar de origen.

Mientras que a eso de las 11:00 de la mañana fue entregado en la morgue del Ministerio Público el cuerpo de Nelson Geovanny Castro Cárdenas.

Matan a dos jóvenes dentro de una vivienda

Los familiares de Castra Cárdenas dijeron que se dedicaba a realizar trabajos de agricultura y que había llegado a la casa de la vecina, donde les quitaron la vida de manera violenta.

“No sabemos porque lo mataron, pues él andaba en la casa de la vecina y luego nos informaron que lo habían matado”, dijo muy consternado uno de los familiares.

Demandan de las autoridades que realicen las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de haber cometido el doble crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias