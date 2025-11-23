Asesinan a hombre y mujer dentro de una vivienda en Coray, Valle

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer, fueron asesinados a balazos la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en en San Francisco de Coray, Valle, informaron fuentes policiales. Las víctimas fueron identificadas como Nelson Geovanny Castro Cárdenas, de 28 años, y Marleny Díaz Aguilera, de 50 años. De acuerdo con informes preliminares, personas desconocidas ingresaron a la casa donde se encontraban Cástro Cárdenas y Díaz Aguilera y les dispararon en múltiples ocasiones, provocándoles la muerte en el lugar. Tras el ataque, los autores huyeron con rumbo desconocido.

Los cuerpos quedaron tirados dentro de la vivienda y fueron levantados por las autoridades para trasladarlos a la morgue de Medicina Forense en la capital. En horas de la madrugada fue reclamado el cuerpo de Marleny Díaz Aguilera y trasladado a su lugar de origen. Mientras que a eso de las 11:00 de la mañana fue entregado en la morgue del Ministerio Público el cuerpo de Nelson Geovanny Castro Cárdenas.