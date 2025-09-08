  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a vigilante de pollera en aldea de San Ignacio, Francisco Morazán

Personas desconocidas ingresaron al predio de la pollera y sin mediar palabras dispararon en contra del vigilante y luego se dieron a la fuga del lugar

  • 08 de septiembre de 2025 a las 13:05
Matan a vigilante de pollera en aldea de San Ignacio, Francisco Morazán

El cuerpo de José Teófilo Gonzáles quedó tirado de una caseta donde preparaba sus alimentos. Agentes de la Policía Nacional llegaron y acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones del caso.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El vigilante de una pollera fue asesinado a balazos por personas desconocidas la mañana de este lunes en el sector de La Itálica, municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, a inmediaciones de la empresa minera Entremares, en el Valle de Siria.

La víctima fue identificada como José Teófilo Gonzales, de 56 años, originario de San Pedro Sula y residente en la aldea El Pedernal, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

Informes preliminares indican que sujetos desconocidos ingresaron al predio dedicado a la cría de pollos y lo atacaron a balazos hasta quitarle la vida.

Asesinan a guardia de seguridad tras evitar asalto en Tegucigalpa

Tras cometer el crimen, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando el cuerpo del vigilante tirado cerca de una champa donde este preparaba sus alimentos.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde levantaron algunas evidencias relacionadas con el caso.

Posteriormente, personal del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el reconocimiento y levantamiento del cuerpo, para luego trasladarlo a la morgue de Medicina Forense en la capital y practicarle la autopsia.

Matan a guardia de seguridad y a conductor durante asalto en la capital

Los equipos policiales investigan las causas del homicidio y trabajan en la identificación y captura de los responsables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

Los habitantes del sector de La Itálica mostraron preocupación por el sangriento hecho y exigieron a las autoridades que esclarezcan el crimen y capturen a los responsables.

Asimismo, manifestaron que este tipo de hechos no son comunes en la zona, donde siempre ha prevalecido la paz y la tranquilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias