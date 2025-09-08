Matan a vigilante de pollera en aldea de San Ignacio, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- El vigilante de una pollera fue asesinado a balazos por personas desconocidas la mañana de este lunes en el sector de La Itálica, municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, a inmediaciones de la empresa minera Entremares, en el Valle de Siria.
La víctima fue identificada como José Teófilo Gonzales, de 56 años, originario de San Pedro Sula y residente en la aldea El Pedernal, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.
Informes preliminares indican que sujetos desconocidos ingresaron al predio dedicado a la cría de pollos y lo atacaron a balazos hasta quitarle la vida.
Tras cometer el crimen, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando el cuerpo del vigilante tirado cerca de una champa donde este preparaba sus alimentos.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde levantaron algunas evidencias relacionadas con el caso.
Posteriormente, personal del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el reconocimiento y levantamiento del cuerpo, para luego trasladarlo a la morgue de Medicina Forense en la capital y practicarle la autopsia.
Los equipos policiales investigan las causas del homicidio y trabajan en la identificación y captura de los responsables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.
Los habitantes del sector de La Itálica mostraron preocupación por el sangriento hecho y exigieron a las autoridades que esclarezcan el crimen y capturen a los responsables.
Asimismo, manifestaron que este tipo de hechos no son comunes en la zona, donde siempre ha prevalecido la paz y la tranquilidad.