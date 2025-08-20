Atado de manos encuentran a un hombre muerto en Danlí, El Paraíso

Danlí, El Paraíso.- Atado de sus manos y con varios golpes fue encontrado un hombre muerto en la ciudad de Danlí en El Paraíso, zona oriental de Honduras.
La víctima, la cual no ha sido identificada, fue hallada en un desolado sector de la colonia Eben Ezer.
Según los vecinos de la colonia, el fallecido no pertenece a la comunidad.
Además, comentó que no escucharon gritos ni disparos que pudieran alertar el peligro en el que se encontraba la víctima.
Los agentes policiales llegaron a la zona donde yacía el cuerpo del hombre para resguardar la escena del crimen, a la espera del levantamiento cadavérico por parte de personal de Medicina Forense.
Maniatado en Las Casitas
Ayer, 19 de agosto, en la aldea Las Casitas, en la capital, fue encontrado el cadáver de una persona, cuyas extremidades se encontraban amarradas.
Los restos de la víctima, la cual no portaba identificación alguna, fueron abandonados en una hondonada de la zona en horas de la mañana.
Según información recopilada, un vehículo ingresó a la zona para abandonar el cadáver a eso de las 6 de la mañana y posteriormente huyeron del lugar.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona, así como el personal de Medicina Forense, para trasladar al fallecido a la morgue de Tegucigalpa.