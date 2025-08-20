Encuentran el cuerpo de un hombre flotando en río Choluteca en la capital

El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en el río Choluteca, a inmediaciones del puente Juan Ramón Molina, en el Distrito Central. ¿Qué información hay del caso?
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y las verdaderas causas de muerte. Varias personas se acercaron para ver si se podía identificar al ahora occiso.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al sector a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cadáver.
Miembros del Cuerpo de Bomberos sacaron a la víctima de las aguas del río Choluteca, a unos pocos metros del Congreso Nacional (CN).
El cuerpo del hombre se encontraba flotando en las aguas del río Choluteca, hecho que se registró la mañana de este miércoles 20 de agosto.
El cuerpo no se encontraba en estado de composición y su identidad no fue revelada al momento de sacar el cuerpo.
El occiso tenía su torso descubierto, se le veía con ropa de color oscura, aunque no se descartó que fuera una bolsa que lo cubría.
El cadáver fue encontrado entre los puentes Juan Ramón Molina y el Bailey el Distrito Central.
Desde uno de los puentes, capitalinos observaron la escena mientras las autoridades sacaban el cuerpo de las aguas del río Choluteca.
En las próximas horas se dará a conocer la identidad del occiso por parte de Medicina Forense.