Matan a ganadero mientras conducía su motocicleta en la Montaña de la Flor

Hohmny Chirinos fue atacado a balazos por desconocidos cuando se conducía en su motocicleta por un sector boscoso de Montaña de la Flor

  • 19 de agosto de 2025 a las 11:26
Familiares retiraron el cuerpo de Hohmny Enoc Chirinos para darle cristiana sepultura en Talanga.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO

Montaña de la Flor, Honduras.- El ganadero Hohmny Enoc Chirinos, de 44 años, fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en motocicleta por un camino solitario en la Montaña de la Flor, Francisco Morazán.

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes se escondieron en el lugar y esperaron a que Chirinos pasara en su motocicleta, como acostumbraba hacerlo. Al transitar por el sector, los desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones, provocando que cayera sobre la calle de tierra.

Según familiares, los agresores le robaron el celular que llevaba sujeto en la faja de su pantalón el domingo 17 de agosto. Chirinos había salido a comprar provisiones y frecuentaba la zona para realizar sus diligencias. Su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición.

El ganadero era originario de Yocón, Olancho, donde poseía propiedades.

Sus allegados aseguraron a EL HERALDO que no tenía enemigos, no consumía alcohol ni tabaco, y era padre de tres hijos. También destacaron su participación activa en la iglesia de su comunidad.

Esta mañana, familiares y amigos retiraron sus restos para velarlos en Talanga, Francisco Morazán.

