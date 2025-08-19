Matan a ganadero mientras conducía su motocicleta en la Montaña de la Flor

Montaña de la Flor, Honduras.- El ganadero Hohmny Enoc Chirinos, de 44 años, fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en motocicleta por un camino solitario en la Montaña de la Flor, Francisco Morazán.

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes se escondieron en el lugar y esperaron a que Chirinos pasara en su motocicleta, como acostumbraba hacerlo. Al transitar por el sector, los desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones, provocando que cayera sobre la calle de tierra.

Según familiares, los agresores le robaron el celular que llevaba sujeto en la faja de su pantalón el domingo 17 de agosto. Chirinos había salido a comprar provisiones y frecuentaba la zona para realizar sus diligencias. Su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición.