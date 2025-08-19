Matan a dirigente del Partido Nacional en La Ceiba

La víctima fue atacada a disparos la noche del viernes en la colonia Sinaí, sector Bonitillo de La Ceiba. Inicialmente, fue remitido al Hospital Atlántida de esa ciudad, pero debido a la gravedad de la lesión fue trasladado al Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula , donde finalmente murió.

La Ceiba, Honduras.- Luego de casi 72 horas hospitalizado por una herida de bala en la cabeza, falleció la noche del lunes en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, el dirigente del Partido Nacional, Jimmy José Colindres Suárez.

De acuerdo con la información preliminar, Colindres Suárez recibió un impacto de bala en la cabeza mientras se encontraba en la zona mencionada.

Las autoridades policiales informaron que ya se realizan investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables del crimen.

El hecho generó consternación entre la dirigencia local del Partido Nacional en Atlántida, que el lunes expresó, mediante un comunicado, su pesar por la muerte violenta de su correligionario.

Entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2025, la ciudad de La Ceiba ha reportado 55 muertes violentas, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).

La Ceiba se mantiene como el municipio más violento de Atlántida, ya que de los 101 homicidios registrados en lo que va del año, la “Novia de Honduras” concentra el 54 por ciento de los casos.