Banda de exmilitares detrás de robos de carros y secuestros en el occidente de Honduras

De acuerdo con Policía Nacional, la estructura criminal integrada por exmiembros de la Policía Militar extendió su accionar delictivo al occidente del país porque en el departamento de Yoro las autoridades de la Policía han intensificado operativos para desarticularla.

Tegucigalpa, Honduras.- Secuestro y robo de vehículos son los principales delitos por lo que se persigue a banda de exmiembros de la Policía Militar en los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.

Prueba de que la organización criminal está operando en el occidente del país es que el sábado la Policía capturó en Concepción, Copán, a dos de sus supuestos miembros. Los capturados son Brayan Alexander Morales y Bayron Martínez Pérez, este último sindicado como uno de los cabecillas de la banda delictiva.

Las autoridades informaron que a Morales y Bayron Martínez los apresaron luego de que se robaran en Las Pavas, Copán, un vehículo y secuestraran a la familia que se conducía en el automóvil en la comunidad de Las Pavas, Copán, en horas del mediodía del sábado.

El Ministerio Público acusó en los tribunales de Copán a Martínez Pérez y a Morales por los delitos de privación injusta de la libertad agravada y robo de vehículo con violencia e intimidación agravado, y el juez que conoce la causa los remitió al centro de reclusión de Santa Rosa de Copán.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el informe de la Policía se establece que Bayron Martínez Pérez fue miembro de las Fuerzas Armadas.

El caso de Concepción, Copán, es el segundo que se da en el occidente del país en menos de una semana, pues el viernes 8 de agosto capturaron a otros dos miembros de esa misma banda delictiva, identificados como Ever José Esquivel Mejía y Jasmín Dayanara Zepeda Mejía, que son sindicados de haber secuestrado y robado un vehículo al diputado Mario Orlando Reyes Mejía cuando se conducía en el automóvil con sus amigos Juan Ramón Meza y Héctor José Alvarado Fernández.

El robo del automóvil del parlamentario y la privación injusta de la libertad de las tres personas se dio en la carretera que de Santa Bárbara conduce a Pito Solo, cerca del desvío a San Francisco de Ojuera.

Las averiguaciones de la Policía establecen que la banda de los exmilitares tenía su centro de operaciones en el departamento de Yoro, específicamente en el municipio de Yorito.

La estructura criminal opera en los municipios de Morazán, Yoro, Yorito, Sulaco y Victoria. En lo que va del año, la organización criminal se ha robado en Yoro más de 30 vehículos.

Los asaltos los cometen en los ejes carreteros, donde los delincuentes, uniformados de agentes de la Dipampco, interceptan los vehículos y efectúan registros minuciosos, aprovechando su experiencia militar para aplicar técnicas de requisa avanzadas.

Al momento del robo, los criminales bloquean el sistema de GPS de las unidades para evitar su rastreo. En algunos casos, incluso logran modificar el código de identificación del vehículo en el sistema de posicionamiento global, lo que dificulta aún más su localización por parte de las autoridades.

Las averiguaciones de la Policía indican que miembros de la banda delictiva han viajado a Colombia porque tienen vínculos con estructuras criminales de ese país, donde han adquirido conocimientos en el aspecto tecnológico, y son los que se encargan de bloquear los sistemas GPS.