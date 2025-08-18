¿Qué se sabe de los sujetos que asesinaron a Alan al salir de una discoteca?

El caso de Alan Carbajal ha acaparado la agenda informativa por la forma en la que murió. La víctima se encontraba celebrando su cumpleaños junto a amigos.
La noche del domingo 17 de agosto, Alan acudió a una discoteca para festejar. Sin embargo, en el lugar sostuvo una discusión con varios hombres desconocidos.
El joven de 36 años murió acribillado dentro de una camioneta CR-V con placas HBD 2005. El vehículo terminó estrellado frente a un inmueble tras el ataque armado.
Familiares ya retiraron su cuerpo. Las primeras versiones señalan que Carbajal llegó acompañado de amigos a la discoteca. Testigos aseguran que en el interior del local discutió con unos sujetos y que sus amigos le pidieron no continuar con el pleito.
De acuerdo con HRN, que citó a una fuente anónima, tras el altercado los hombres con los que discutió desaparecieron del lugar.
Por su parte, un informe de la Policía Nacional (UMEP-1 Los Dolores) señala: “En la colonia Palmira, sujetos en motocicleta y un vehículo tipo turismo, le dispararon en reiteradas ocasiones, quitándole la vida de inmediato”.
Carbajal recibió disparos en el cuello y en la cabeza. Su cuerpo quedó tendido dentro del vehículo, entre las 3:30 y 4:00 de la madrugada, según reportes preliminares.
Se conoció que el joven era apasionado por el mundo de los tatuajes, lo que lo hacía muy reconocido en su círculo cercano.
Hasta el momento, la Policía únicamente ha informado que los hombres armados huyeron del lugar a bordo de una motocicleta y de un vehículo turismo.
Se conoció que en la zona donde ocurrió el crimen hay varias cámaras de seguridad que podrían aportar pistas. La Policía Nacional ya dio una primera línea de investigación sobre las personas que le quitaron la vida.