Militantes del Partido Nacional denuncian ataques por parte de colectivos de Libre

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, atribuyó la violencia a Salvador Nasralla y Manuel Zelaya Rosales

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 19:55
Militantes del Partido Nacional denuncian ataques por parte de colectivos de Libre

Los militantes del Partido Liberal fueron atacados con piedras y bombas molotov.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Militantes y líderes del Partido Nacional denunciaron un ataque por parte de colectivos de Libertad y Refundación (Libre) la noche de este 22 de diciembre.

El ataque se dio fuera del Centro Logístico Electoral cuando los escrutadores del Partido Nacional iban hacia sus hogares.

Según reportes, los miembros de Libre lanzaron piedras y bombas molotov al bus, provocando que tres personas fueran trasladados al hospital.

Los tres ciudadanos responden al nombre de Kenia Gissel Urquía Pinto, Flor Idalia Esquivel Fuente y Joseph Alexander Galdamez Quiros, quienes fueron trasladado a un centro clínico privado.

Tras el hecho, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció: “Mirá Salvador Nasralla y 'Mel' Zelaya, esto es lo que causa su megalomanía, Honduras ya está cansada de la violencia y el caos”.

El congresista atribuyó las violencia a la negativa de Nasralla y Zelaya en aceptar los resultados de los comicios generales.

“Su decisión de no aceptar su derrota es la culpable de mantener con vida y esperanza a una facción violenta de hondureños que fue derrotada en las urnas. Honduras rechazó a los violentos y ustedes les siguen dando vida. De ustedes es la responsabilidad cada gota de sangre que se derrama por estas elecciones”.

Finalmente opinó: “Ya no sigan haciéndole daño a Honduras. Mi solidaridad con estos buenos hondureños y nacionalistas que por defender la democracia están siendo víctimas de la violencia de la alianza de Salvador y 'Mel', la policía y operadores de justicia tiene que llevar ante los tribunales a los responsables”.

