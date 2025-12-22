María Antonieta Mejía a Nasralla: “Un matrimonio mantiene al país en una crisis fabricada”

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada y candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, envió un mensaje a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, pidiéndole que respete el proceso electoral. Mediante una conferencia de prensa, aseguró que “el egoísmo, la soberbia y los intereses personalísimos de un matrimonio mantienen al país en una crisis fabricada”.

Mejía se refirió a las denuncias de anulación de votos en el escrutinio especial. "La ley habla de validación de votos, no de urnas. Un voto es nulo cuando no hay certeza de la voluntad del elector, por ejemplo cuando hay tres marcas en una papeleta, pero no existe la nulidad de una urna completa". Recordó que la "voluntad popular no puede torcerse a conveniencia de un partido político". La congresista del Partido Nacional acotó que la Organización de Estados Americanos (OEA) validó el proceso electoral mediante un informe de su misión de observación.

"La misión internacional ha dicho que esta ha sido una elección transparente, con ciertas debilidades, sí, pero ha sido transparente. Hoy por hoy esto se le está revirtiendo".