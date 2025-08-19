  1. Inicio
Ensabanado y atado de manos y pies: así hallaron cadáver de un hombre en aldea Las Casitas

En una hondonada, envuelto en una sábana y con las manos y los pies atados, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la aldea Las Casitas

  • 19 de agosto de 2025 a las 10:18
El hallazgo se registró a tempranas horas de este martes 19 de agosto, cuando sujetos no identificados habrían lanzado el cadáver desde un vehículo. Según los informes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Según los informes preliminares, sujetos a bordo de un vehículo llegaron a la aldea Las Casitas, en la periferia de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
La víctima, que aún no ha sido identificada, fue hallado ensabanada y atada de manos y pies, aunque las autoridades no confirmaron si tenía signos de tortura.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Tampoco se precisó si el cuerpo mostraba señales de descomposición ni el momento exacto en que habría ocurrido el asesinato.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Posteriormente, el personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo hasta la morgue de Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Aunque la identidad del hombre permanece desconocida, por sus características físicas se estima que tendría entre 20 y 25 años de edad.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
La zona donde fue hallado el cadáver es de difícil acceso, llena de maleza y tierra, lo que dificultó las labores iniciales de las autoridades.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
El cuerpo de la víctima fue introducido en la bolsa blanca y luego trasladado a bordo de un vehículo rojo hasta la morgue.

Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
