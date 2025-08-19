Ensabanado y atado de manos y pies: así hallaron cadáver de un hombre en aldea Las Casitas

El hallazgo se registró a tempranas horas de este martes 19 de agosto, cuando sujetos no identificados habrían lanzado el cadáver desde un vehículo. Según los informes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana.
Según los informes preliminares, sujetos a bordo de un vehículo llegaron a la aldea Las Casitas, en la periferia de Tegucigalpa, capital de Honduras.
La víctima, que aún no ha sido identificada, fue hallado ensabanada y atada de manos y pies, aunque las autoridades no confirmaron si tenía signos de tortura.
Tampoco se precisó si el cuerpo mostraba señales de descomposición ni el momento exacto en que habría ocurrido el asesinato.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.
Posteriormente, el personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo hasta la morgue de Tegucigalpa.
Aunque la identidad del hombre permanece desconocida, por sus características físicas se estima que tendría entre 20 y 25 años de edad.
La zona donde fue hallado el cadáver es de difícil acceso, llena de maleza y tierra, lo que dificultó las labores iniciales de las autoridades.
El cuerpo de la víctima fue introducido en la bolsa blanca y luego trasladado a bordo de un vehículo rojo hasta la morgue.
Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.