Ensabanado y maniatado encuentran cadáver en aldea Las Casitas

Tegucigalpa, Honduras.- En la mañana de este martes -19 de agosto- fue encontrado un cadáver ensabanado y maniatado en la aldea Las Casitas, a la altura del anillo periférico de la capital. Informes preliminares establecen que el cuerpo lo llegaron a tirar una hondonada a eso de las 6:00 de la mañana a bordo de un vehículo y luego salieron del lugar.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran en el lugar de la escena a la espera que lleguen las autoridades para reconocer y levantar el cadáver para posteriormente trasladarlo a la morgue de Medicina Forense. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, así como su sexo. Se atribuye que su edad oscilaría entre los 20 y 25 años. Cabe recordar que el pasado 28 de mayo en Las Casitas también fue localizado un cuerpo dentro de un costal azul en una desolada calle debajo de un puente del cementerio de la zona. Al fallecido le dejaron un rótulo con la leyenda "por engañarme", pero no se informó si se trataba de un "crimen pasional", así como tampoco se identificó su sexo.