Matan a mujer en La Ceiba; acusan a su expareja del crimen

La víctima fue identificada como Ana Dominga Martínez , madre de un niño. Según informaciones preliminares, habría sido atacada por su expareja sentimental, aunque este extremo aún no ha sido confirmado por la Policía Nacional.

La Ceiba, Honduras.- Una mujer de 25 años murió en las últimas horas tras recibir varios disparos en la colonia 1 de Mayo de La Ceiba , Atlántida, zona norte de Honduras.

Tras el ataque, la mujer, aún con vida, fue trasladada al Hospital Atlántida de La Ceiba. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue remitida al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde finalmente falleció.

En redes sociales, la joven es recordada como una apasionada de la carrera de cintas, además de trabajadora y buena madre. Usuarios han exigido a las autoridades investigar el crimen y capturar a los responsables.

"Y el que la mató es el ex, y él tranquilo, celoso, bebiendo... y en el país no pasa nada", escribió un usuario en Facebook. Comentarios similares se repiten en diversas publicaciones.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Del 1 de enero al 10 de agosto de 2025, unas 154 mujeres han perdido la vida de manera violenta en Honduras, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad.

En el caso de Atlántida, departamento al que pertenece La Ceiba, se registran 11 asesinatos de mujeres, lo que representa más del siete por ciento de los casos reportados a nivel nacional.