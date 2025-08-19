  1. Inicio
Matan a mujer en La Ceiba; acusan a su expareja del crimen

El hecho se registró en la colonia primero de Mayo de la ciudad de La Ceiba. La víctima fue llevada al Hospital Atlántida, pero desde ahí la remitieron al Catarino Rivas

Ana Dominga Martínez, de 25 años de edad, fue la joven que murió tras recibir heridas de bala en su cuerpo.

 Foto: Cortesía.

La Ceiba, Honduras.- Una mujer de 25 años murió en las últimas horas tras recibir varios disparos en la colonia 1 de Mayo de La Ceiba, Atlántida, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Ana Dominga Martínez, madre de un niño. Según informaciones preliminares, habría sido atacada por su expareja sentimental, aunque este extremo aún no ha sido confirmado por la Policía Nacional.

Tras el ataque, la mujer, aún con vida, fue trasladada al Hospital Atlántida de La Ceiba. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue remitida al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde finalmente falleció.

En redes sociales, la joven es recordada como una apasionada de la carrera de cintas, además de trabajadora y buena madre. Usuarios han exigido a las autoridades investigar el crimen y capturar a los responsables.

"Y el que la mató es el ex, y él tranquilo, celoso, bebiendo... y en el país no pasa nada", escribió un usuario en Facebook. Comentarios similares se repiten en diversas publicaciones.

Del 1 de enero al 10 de agosto de 2025, unas 154 mujeres han perdido la vida de manera violenta en Honduras, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad.

En el caso de Atlántida, departamento al que pertenece La Ceiba, se registran 11 asesinatos de mujeres, lo que representa más del siete por ciento de los casos reportados a nivel nacional.

