Hombre muere después ser atacado a disparos en el barrio Alvarado de La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida después de ser atacado a disparos en horas de la mañana de este viernes en el barrio Alvarado de La Ceiba, Atlántida, en la zona norte de Honduras. El fallecido fue identificado como Santiago Antonio Vivas Maradiaga de 29 años de edad. Se desconocen detalles de quiénes fueron los responsables del crimen. La central del Cuerpo de Bomberos fue la que recibió la llamada de alerta en la que les notificaban sobre una persona herida en el barrio Alvarado a inmediaciones de la Chicharronera Kike.

El informe preliminar de los paramédicos establece que recibieron el reporte del ciudadano herido con arma de fuego, por lo que de inmediato llegaron al lugar donde encontraron el cuerpo del hombre en posición de cubito supino (boca arriba, con la espalda apoyada sobre la superficie) y sin signos vitales. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional quienes acordonaron la escena para levantar evidencias relacionadas al hecho violento.