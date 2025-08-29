  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre muere después ser atacado a disparos en el barrio Alvarado de La Ceiba

El hombre fue atacado a balazos por causas que están en proceso de investigación por parte de la Policía. Pobladores de La Ceiba muestran preocupación

  • 29 de agosto de 2025 a las 11:07
Hombre muere después ser atacado a disparos en el barrio Alvarado de La Ceiba

Agentes de la Policía Nacional llegaron al barrio Alvarado y acordonaron la escena del crimen donde personas desconocidas asesinaron a balazos a Santiago Antonio Vivas Maradiaga de 29 años de edad.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida después de ser atacado a disparos en horas de la mañana de este viernes en el barrio Alvarado de La Ceiba, Atlántida, en la zona norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Santiago Antonio Vivas Maradiaga de 29 años de edad. Se desconocen detalles de quiénes fueron los responsables del crimen.

La central del Cuerpo de Bomberos fue la que recibió la llamada de alerta en la que les notificaban sobre una persona herida en el barrio Alvarado a inmediaciones de la Chicharronera Kike.

Joven es asesinado a balazos dentro de su vivienda en La Ceiba

El informe preliminar de los paramédicos establece que recibieron el reporte del ciudadano herido con arma de fuego, por lo que de inmediato llegaron al lugar donde encontraron el cuerpo del hombre en posición de cubito supino (boca arriba, con la espalda apoyada sobre la superficie) y sin signos vitales.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional quienes acordonaron la escena para levantar evidencias relacionadas al hecho violento.

Cuatro muertes violentas en La Ceiba en 24 horas; a uno lo mató un policía

Debido que es una zona muy transitada, los uniformados cerraron la calle y no permitían el paso de vehículos.

Mientras que personal de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron a reconocer y levantar el cadáver de Vivas Maradiaga y lo trasladaron a la morgue para practicarle la autopsia.

Además, un equipo de investigadores de la DPI iniciaron las averiguaciones para determinar las causas y responsables del crimen.

Las personas que estaban en el lugar cuando ocurrió el hecho se mostraron alarmadas por la ola de violencia que se vive en La Ceiba y demandaron a las autoridades mayor presencia policial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias