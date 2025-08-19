Cuatro muertes violentas en La Ceiba en 24 horas; a uno lo mató un policía

El último caso se registró el lunes, cuando un hombre mató a disparos a su expareja en un supuesto ataque de celos. El hecho ocurrió en la colonia 1 de Mayo de La Ceiba, Atlántida , zona norte de Honduras.

La Ceiba, Honduras.– Las muertes violentas de cuatro personas en distintos hechos ocurridos en la ciudad de La Ceiba se suman a la estela de crímenes que enlutan al país.

La joven, madre de un niño de tres años, llegó con vida al centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitida al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció.

Videos publicados en redes sociales muestran el momento en que la víctima, identificada como Ana Dominga Martínez, de 25 años, es bajada de un pick-up rojo y trasladada en una camilla al Hospital Atlántida.

El mismo protocolo se aplicó al dirigente nacionalista Jimmy José Colindres Suárez, quien resultó herido en la colonia Sinaí, sector Bonitillo de La Ceiba. Desde el Hospital Atlántida también fue remitido al centro asistencial de la ciudad industrial, donde se reportó su deceso.

De acuerdo con información preliminar, Colindres Suárez recibió un impacto de bala en la cabeza mientras se encontraba en la zona mencionada.

Las autoridades policiales informaron que ya realizan investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables del crimen.

Un tercer hecho violento que causó conmoción en La Ceiba fue la muerte de Brayan Hamauri Díaz Zuleta, de 29 años, quien fue abatido por un elemento de la Policía Nacional mientras permanecía bajo custodia.

Según reportes preliminares, Díaz Zuleta se encontraba en una celda de la posta policial cuando, a las 6:58 de la mañana, se escuchó una detonación de arma de fuego. El proyectil lo impactó y fue el propio agente quien accionó el arma.

El herido fue trasladado al Hospital Atlántida, donde los médicos confirmaron su muerte debido a la gravedad de la lesión.

Mientras tanto, el domingo, un ciudadano fue asesinado por dos jóvenes que le robaron su celular. El hecho ocurrió en horas de la mañana en el Paseo Los Ceibeños, en La Ceiba, Atlántida.

En este caso, los responsables del crimen, identificados como José Alexander Turcios Medrano, de 21 años, y Cristian René Rubio Meza, de 19, fueron detenidos dos horas después en el barrio Mejía.

La Policía Nacional detalló que, tras el homicidio, se activaron las cámaras de seguridad y se dio seguimiento a los sospechosos, quienes fueron capturados con el arma de fuego utilizada en el crimen.