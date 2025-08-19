Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?

Ana Martínez era una talentosa joven que perdió la vida tras ser atacada a tiros en el municipio de La Ceiba, supuestamente a manos del padre de su hijo. Era la única mujer que participaba en la carrera de cintas en esa zona.
¿Qué se sabe sobre el ataque? Según familiares, el hecho ocurrió cuando Ana se dirigía desde el centro de La Ceiba hacia El Porvenir, ambos municipios pertenecientes al departamento de Atlántida, en la zona atlántica de Honduras. En el camino, un individuo la interceptó y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego de calibre aún no determinado.
En el camino, un individuo la interceptó y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego de calibre aún no determinado. Ella era madre de un niño.
En redes sociales, amigos y allegados de la víctima han señalado públicamente a su expareja como el principal sospechoso.
Sin embargo, hasta ahora no existe una denuncia formalizada y las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el caso.
“El que la mató fue el ex, un hombre tranquilo, pero celoso, bendecido, y aquí en Honduras no pasa nada”, comentó un internauta en redes.
Otro usuario aseguró que ya le había advertido a Ana sobre el peligro que corría: “Yo le dije a Ana, cuando estaba en México, que apenas regresara, él la iba a fregar”.
El mismo joven relató que la víctima no tomó precauciones: “Ella confiaba, decía que no creía que él fuera capaz de hacerle daño, que nunca dejaría a su hijo sin madre”.
Con tristeza agregó: “Yo le dije que esos hombres no tienen corazón. El niño va a crecer sabiendo que su padre le arrebató la vida a su madre”.
Tras el ataque, Ana fue trasladada gravemente herida al Hospital de Atlántida y posteriormente remitida al Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde lamentablemente falleció.