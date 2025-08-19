  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?

Ana Dominga Martínez, una joven madre con toda una vida por delante, fue asesinada a disparos, presuntamente por su expareja. Amigos y familiares claman por justicia

  • 19 de agosto de 2025 a las 09:08
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
1 de 10

Ana Martínez era una talentosa joven que perdió la vida tras ser atacada a tiros en el municipio de La Ceiba, supuestamente a manos del padre de su hijo. Era la única mujer que participaba en la carrera de cintas en esa zona.

 Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
2 de 10

¿Qué se sabe sobre el ataque? Según familiares, el hecho ocurrió cuando Ana se dirigía desde el centro de La Ceiba hacia El Porvenir, ambos municipios pertenecientes al departamento de Atlántida, en la zona atlántica de Honduras. En el camino, un individuo la interceptó y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego de calibre aún no determinado.

 Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
3 de 10

En el camino, un individuo la interceptó y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego de calibre aún no determinado. Ella era madre de un niño.

Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
4 de 10

En redes sociales, amigos y allegados de la víctima han señalado públicamente a su expareja como el principal sospechoso.

 Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
5 de 10

Sin embargo, hasta ahora no existe una denuncia formalizada y las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el caso.

 Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
6 de 10

“El que la mató fue el ex, un hombre tranquilo, pero celoso, bendecido, y aquí en Honduras no pasa nada”, comentó un internauta en redes.

 Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
7 de 10

Otro usuario aseguró que ya le había advertido a Ana sobre el peligro que corría: “Yo le dije a Ana, cuando estaba en México, que apenas regresara, él la iba a fregar”.

 Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
8 de 10

El mismo joven relató que la víctima no tomó precauciones: “Ella confiaba, decía que no creía que él fuera capaz de hacerle daño, que nunca dejaría a su hijo sin madre”.

 Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
9 de 10

Con tristeza agregó: “Yo le dije que esos hombres no tienen corazón. El niño va a crecer sabiendo que su padre le arrebató la vida a su madre”.

 Foto: Cortesía
Su expareja era celosa: ¿qué se sabe del asesinato de Ana Martínez en La Ceiba?
10 de 10

Tras el ataque, Ana fue trasladada gravemente herida al Hospital de Atlántida y posteriormente remitida al Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde lamentablemente falleció.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos