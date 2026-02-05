  1. Inicio
Super Bowl, de final deportiva a fenómeno cultural mundial

El Super Bowl, el evento que se convirtió en el mayor espectáculo deportivo y de entretenimiento de todo el planeta

El deporte, la música y la publicidad marcan la agenda mediática mundial en un solo evento.

Foto: Cortesía

California, Estados Unidos.- El Super Bowl es el evento deportivo y cultural que se celebra cada año desde 1967, cuando nació el partido que define al campeón entre dos ligas rivales, la National Football League (NFL) y la American Football League (AFL).

En las primeras ediciones el evento tenía un enfoque meramente deportivo, y sus shows de medio tiempo estaban a cargo principalmente de bandas universitarias.

Con el crecimiento y avance de la televisión en las siguientes décadas, el Super Bowl comenzó a atraer una audiencia mucho más amplia, debido a que las cadenas empezaron a notar que el partido no solo era del interés de los amantes del fútbol americano.

Las familias completas también comenzaron a mostrar interés en el evento al sentirse atraídas por los comerciales, lo que provocó una cita televisiva casi obligatoria por parte de los espectadores.

Primer artísta de la historia en el medio tiempo

El punto de partida para alcanzar un nivel más alto en el evento, fue en 1993 con la participación del artista Michael Jackson durante el medio tiempo.

Michael cambió la historia al convertir el descanso en un fenómeno de masas. Su entrada triunfal y el icónico baile de "Billie Jean" lograron, por primera vez, que la audiencia subiera durante el show.

Esta actuación es considerada el origen del espectáculo moderno, elevando el nivel de producción a una escala global.

La presentación de Prince en 2007 es recordada como la mejor ejecución musical del evento. A pesar de una tormenta eléctrica real, el artista dominó el escenario con un solo de guitarra bajo la lluvia mientras cantaba "Purple Rain". Según expertos de la revista Rolling Stone, su maestría técnica y visual creó un momento místico e irrepetible.

En la actualidad, el show de 2025 liderado por Kendrick Lamar batió todos los récords de audiencia. Con una propuesta cargada de impacto cultural, el rapero alcanzó los 133.5 millones de espectadores, superando incluso las cifras históricas de Michael Jackson según reportes de Billboard. Este hito confirma la evolución del Super Bowl hacia el epicentro definitivo del entretenimiento mundial.

Este 2026, también se espera que los números rompan récords, porque por primera vez en la historia, un latino en solitario liderará el show y se trata de nada más que Bad Bunny, quien se ha consolidado como uno de los mejores tras ganarse el Grammy a mejor álbum del año, otro hecho histórico.

