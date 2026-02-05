Super Bowl, de final deportiva a fenómeno cultural mundial

California, Estados Unidos.- El Super Bowl es el evento deportivo y cultural que se celebra cada año desde 1967, cuando nació el partido que define al campeón entre dos ligas rivales, la National Football League (NFL) y la American Football League (AFL). En las primeras ediciones el evento tenía un enfoque meramente deportivo, y sus shows de medio tiempo estaban a cargo principalmente de bandas universitarias. Con el crecimiento y avance de la televisión en las siguientes décadas, el Super Bowl comenzó a atraer una audiencia mucho más amplia, debido a que las cadenas empezaron a notar que el partido no solo era del interés de los amantes del fútbol americano.

Las familias completas también comenzaron a mostrar interés en el evento al sentirse atraídas por los comerciales, lo que provocó una cita televisiva casi obligatoria por parte de los espectadores.

Primer artísta de la historia en el medio tiempo

El punto de partida para alcanzar un nivel más alto en el evento , fue en 1993 con la participación del artista Michael Jackson durante el medio tiempo.