Sin Bandera en Honduras: lugar, fecha, precio de boletos y otros detalles de los conciertos

En Tegucigalpa, la estructura de precios presenta variaciones. La localidad de Experiencia Bac Plus ya se reporta como agotada. La Experiencia Bac tiene un precio de 3,958 lempiras, seguida por Sin Bandera Lovers en 3,167 lempiras. La Silla Platinum cuesta L 2,533, la zona Preferencial L 633 y la Gradería L 950.