Sin Bandera en Honduras: lugar, fecha, precio de boletos y otros detalles de los conciertos

Sin Bandera pisará suelo hondureño nuevamente. El dúo conformado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García ofrecerá dos presentaciones en el país como parte de su "Escenas Tour 2026", que promociona su más reciente producción discográfica lanzada este 5 de febrero.
La dupla musical iniciará su visita en San Pedro Sula el próximo 30 de abril en Expocentro. Dos días después, el 2 de mayo, será el turno de la capital con un concierto programado en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.
Ambos eventos son producidos por CR Entertainment y las entradas están disponibles a través de la plataforma Eticket.
Los boletos para el show sampedrano ofrecen tres localidades. La Experiencia Bac Plus tiene un costo de 4,819 lempiras, mientras que la zona Sin Bandera Lovers se vende en 4,444 lempiras. El acceso general está fijado en L 1,514.
En Tegucigalpa, la estructura de precios presenta variaciones. La localidad de Experiencia Bac Plus ya se reporta como agotada. La Experiencia Bac tiene un precio de 3,958 lempiras, seguida por Sin Bandera Lovers en 3,167 lempiras. La Silla Platinum cuesta L 2,533, la zona Preferencial L 633 y la Gradería L 950.
Sin Bandera se consolidó como uno de los dúos más exitosos de la música latina a principios de los 2000.
Su catálogo incluye baladas que se convirtieron en himnos románticos como "Entra en mi vida", "Sirena", "Mientes tan bien", "Que lloro" y "Te vi venir".
Tras una separación en 2007, Schajris y García retomaron el proyecto en 2016, regalando a sus seguidores nuevas producciones y giras internacionales.
El álbum "Escenas" marca un nuevo capítulo creativo para la agrupación. Con este material discográfico, el dúo explora sonoridades frescas sin abandonar la esencia lírica que los caracteriza.
La producción llegó justo cuando cumplen ocho años de su reencuentro musical, periodo en el que han demostrado que su química artística permanece intacta.
Las presentaciones en Honduras forman parte de una extensa gira por Latinoamérica y Estados Unidos, que inicia el 13 de febrero.
Los organizadores nacionales recomiendan adquirir las entradas con anticipación debido a la alta demanda que históricamente generan los conciertos del dúo.