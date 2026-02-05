¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos

La ausencia de Honduras en el calendario provisional mantiene en suspenso a los aficionados locales. Bunbury pisó suelo nacional el 21 de junio de 2025 dentro del "Huracán ambulante Tour", presentándose ante miles de personas en el Estadio Héctor Chochi Sosa de Tegucigalpa. Aquella noche quedó marcada como una de las más memorables para el rock en el país.