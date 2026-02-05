  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos

El rockero español recorrerá México, Sudamérica y Estados Unidos entre octubre y diciembre. La incógnita sobre su visita a Honduras permanece abierta

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 18:03
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
1 de 12

Enrique Bunbury confirmó este jueves 16 fechas para su "Nuevas mutaciones Tour", una serie de presentaciones que lo llevarán por el continente americano antes de cerrar el año en su natal España.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
2 de 12

El anuncio generó expectativa inmediata entre sus seguidores hondureños, quienes aún aguardan conocer si el país volverá a formar parte del itinerario del exlíder de Héroes del Silencio.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
3 de 12

La gira arrancará el 10 de octubre en Puebla, México, y continuará con tres presentaciones más en territorio azteca.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
4 de 12

Ciudad de México recibirá al cantante los días 12 y 15 del mismo mes, mientras que Guadalajara cerrará la etapa mexicana el 21 de octubre.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
5 de 12

La ruta incluye a Costa Rica con una parada en San José el 26 de octubre, seguida de Bogotá el 29.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
6 de 12

Durante noviembre, Bunbury visitará Buenos Aires el 4, Lima el 7 y Santiago de Chile el 9.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
7 de 12

Estados Unidos concentrará cinco fechas entre Nueva York, Higland y Los Ángeles.

Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
8 de 12

El regreso a España contempla Madrid el 4 de diciembre, Valencia el 7 y el cierre en Zaragoza el 12 del último mes del año.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
9 de 12

El músico zaragozano aprovechó el anuncio para estrenar el tercer adelanto de su próximo material discográfico.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
10 de 12

"Creer que se puede creer" es una composición que explora la confianza personal y la búsqueda de significado ante la incertidumbre.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
11 de 12

La canción forma parte de "De un siglo anterior", álbum programado para estrenarse el 17 de abril de 2026.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos
12 de 12

La ausencia de Honduras en el calendario provisional mantiene en suspenso a los aficionados locales. Bunbury pisó suelo nacional el 21 de junio de 2025 dentro del "Huracán ambulante Tour", presentándose ante miles de personas en el Estadio Héctor Chochi Sosa de Tegucigalpa. Aquella noche quedó marcada como una de las más memorables para el rock en el país.

 Foto: Instagram | @bunburyoficial
Cargar más fotos