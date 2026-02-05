¿Regresa a Honduras? Bunbury confirma nueva gira y desata la locura de sus fanáticos

Enrique Bunbury confirmó este jueves 16 fechas para su "Nuevas mutaciones Tour", una serie de presentaciones que lo llevarán por el continente americano antes de cerrar el año en su natal España.
El anuncio generó expectativa inmediata entre sus seguidores hondureños, quienes aún aguardan conocer si el país volverá a formar parte del itinerario del exlíder de Héroes del Silencio.
La gira arrancará el 10 de octubre en Puebla, México, y continuará con tres presentaciones más en territorio azteca.
Ciudad de México recibirá al cantante los días 12 y 15 del mismo mes, mientras que Guadalajara cerrará la etapa mexicana el 21 de octubre.
La ruta incluye a Costa Rica con una parada en San José el 26 de octubre, seguida de Bogotá el 29.
Durante noviembre, Bunbury visitará Buenos Aires el 4, Lima el 7 y Santiago de Chile el 9.
Estados Unidos concentrará cinco fechas entre Nueva York, Higland y Los Ángeles.
El regreso a España contempla Madrid el 4 de diciembre, Valencia el 7 y el cierre en Zaragoza el 12 del último mes del año.
El músico zaragozano aprovechó el anuncio para estrenar el tercer adelanto de su próximo material discográfico.
"Creer que se puede creer" es una composición que explora la confianza personal y la búsqueda de significado ante la incertidumbre.
La canción forma parte de "De un siglo anterior", álbum programado para estrenarse el 17 de abril de 2026.
La ausencia de Honduras en el calendario provisional mantiene en suspenso a los aficionados locales. Bunbury pisó suelo nacional el 21 de junio de 2025 dentro del "Huracán ambulante Tour", presentándose ante miles de personas en el Estadio Héctor Chochi Sosa de Tegucigalpa. Aquella noche quedó marcada como una de las más memorables para el rock en el país.