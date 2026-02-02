Kid Rock encabeza concierto alterno al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Miami, Estados Unidos.- Kid Rock y otros cantantes de country darán un concierto como "alternativa patriótica" al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny el próximo domingo en el Super Bowl LX, anunció este lunes Turning Point USA, grupo del fallecido líder ultraconservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump. "La alineación para el show de medio tiempo completamente estadounidense está aquí. Vean a Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett este domingo", informó Turning Point USA en sus redes sociales. El concierto, del que aún se revelarán más artistas y detalles, se difundirá a la misma hora del espectáculo de Bad Bunny en las redes sociales de Turning Point USA y en canales conservadores como OAN News, Real America's Voice, TBN, NTD y The National News Desk, apuntó el sitio oficial del evento.

La organización de Kirk, asesinado el 10 de septiembre pasado en un evento universitario en Utah, había anunciado desde octubre el concierto tras las críticas de Trump y sectores del movimiento MAGA (Make America Great Again) contra Bad Bunny porque canta en español, aunque por ser puertorriqueño es ciudadano estadounidense. Con el espectáculo, cuya ubicación aún no es pública, la agrupación conservadora promete celebrar "la fe, la familia y la libertad". Los artistas del medio tiempo alternativo se anuncian un día después del triunfo histórico en los Grammy de Bad Bunny, pues su disco "Debí tirar más fotos" se convirtió el domingo en el primero totalmente en español en coronarse como el Mejor álbum del año.

Además, el cantante reiteró sus críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que realizará operativos el próximo domingo en Santa Clara, California, en el encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comentó el artista, el más escuchado del mundo, con 19,800 millones de reproducciones en Spotify en 2025.