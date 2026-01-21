Super Bowl LX 2026: Coco Jones, Charlie Puth y Brandi Carlile encabezarán el show previo al histórico halftime de Bad Bunny

Los Ángeles, Estados Unidos.- La NFL ha confirmado la lista de artistas que tomarán el escenario del Levi's Stadium de Santa Clara, California, durante la ceremonia previa a la Super Bowl LX, programada para el domingo 8 de febrero. La nómina incluye a Charlie Puth, Coco Jones, Brandi Carlile y Green Day, quienes actuarán antes del show de medio tiempo que protagonizará Bad Bunny. Charlie Puth será el encargado de interpretar el himno nacional estadounidense en el evento deportivo más visto del país. El cantante, quien lanzará su cuarto álbum "Whatever's Clever!" el 27 de marzo, compartirá escenario con el músico sordo Fred Beam, quien realizará la interpretación en lenguaje de señas americano (ASL).

La elección de Puth como intérprete del himno llega después de que Taylor Swift mencionara al artista en su álbum "The Tortured Poets Department", donde sugirió que debería tener mayor reconocimiento en la industria musical.



El compositor, conocido por éxitos como "Beat Yourself Up", ha colaborado con figuras de la talla de BTS y Selena Gomez. Coco Jones, ganadora del Grammy, interpretará "Lift Every Voice and Sing", himno frecuentemente descrito como el himno nacional negro de Estados Unidos.

La cantante de R&B publicó su álbum debut "Why Not More?" en abril de 2025 y ha trabajado con artistas como Reneé Rapp y Leon Thomas. Julian Ortiz acompañará su actuación con traducción en ASL. La galardonada Brandi Carlile, poseedora de 11 premios Grammy, ofrecerá una versión de "America the Beautiful". La artista, reconocida como figura representativa de la comunidad LGBTQ+, participó recientemente en los premios CMA 2025 junto a Patty Loveless y rindió homenaje a Soundgarden en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll. Ortiz también traducirá su interpretación. Green Day protagonizará la ceremonia de apertura como acto de soporte para Bad Bunny durante el show de medio tiempo.





La banda de punk rock californiana compartirá el campo con ex-MVP (Jugadores Más Valiosos) de ediciones anteriores de la Super Bowl en una celebración que marca la sexagésima edición del campeonato. "Estamos súper emocionados de abrir la Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero. Es un honor dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al juego y abrir la noche para fanáticos de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a hacer ruido!", declaró Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, según reportó The Independent. Bad Bunny fue anunciado como cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo en septiembre de 2025, convirtiéndose en el primer artista de música urbana latina en encabezar en solitario este espacio desde que la NFL transformó el formato en un evento cultural de alcance global.

